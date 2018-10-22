Почта России пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок

Служба безопасности Почты России продолжает реализацию комплексной программы по пресечению противоправных действий среди сотрудников. В результате мероприятий, проведенных подразделениями службы безопасности Почты России, с поличным были задержаны пять сотрудниц, причастных к краже 30 почтовых отправлений на внутримосковском сортировочном пункте.

Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности Почты России организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены.

«Одна из наших основных задач – борьба за безопасность почтовых отправлений. На всех почтовых объектах установлен усиленный контроль за действиями почтовых сотрудников, - отметил руководитель Департамента безопасности макрорегиона Москва Почты России Евгений Немычев. – Мы будем добиваться самого серьезного наказания для виновных лиц».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Служба безопасности Почты России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом «О почтовой связи». По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-100-00-00.