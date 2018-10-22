XXX Конференция регионального отделения Партии пройдет 8 ноября

Решение было принято на заседании регионального политического совета. Также кубанские единороссы обсудили реализацию одних из приоритетных федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Культура малой Родины» на территории Краснодарского края

Открывая заседание политсовета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко от имени кубанских единороссов высказал слова соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления тем, кто был ранен в результате взрыва в Политехническом колледже Керчи. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Первым вопросом повестки стало проведение XXX Конференции регионального отделения Партии. Николай Гриценко рассказал, что Съезд «Единой России» пройдет в Москве 7-8 декабря.

«На Съезде будут обозначены приоритетные задачи Партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов Партии», − сказал секретарь регионального отделения Партии.

Решением регионального политического совета «Единой России» Региональная партийная конференция пройдет 8 ноября в Краснодаре.

О реализации партийного проекта «Городская среда» рассказал региональный координатор партпроекта, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Виктор Тимофеев.

Партийный проект «Городская среда» запустил мониторинг прозрачности информации госзакупок по благоустройству дворов и общественных пространств.

«Цель мониторинга – оценить полноту и доступность для граждан информации по пяти основным критериям: гарантии на работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы, − сказал Виктор Тимофеев. − По итогам проверки будут подготовлены предложения по активизации участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды».

Говоря о реализации партийного проекта «Культура малой Родины» член регионального общественного совета партпроекта, директор академического театра драмы им. М. Горького Ирина Репина отметила, что на Кубани в 2018

году модернизируется 31 Дом культуры, обновляется техническое оборудование и репертуар в пяти театрах Краснодарского края. Более 82 млн рублей из бюджетов всех уровней было выделено на реализацию проекта.

«Ни для кого не секрет, что для малых поселений, небольших городов местный Дом культуры, порой, единственное в своем роде досуговое учреждение, куда приходят и дети, и семьи, и люди старшего поколения – ветераны, пенсионеры. Именно поэтому важно заниматься культурой на селе постоянно, − сказала Ирина Репина, отметив, что уже модернизировано 21 культурное учреждение края, еще 10 – обретут новый облик к концу года. – Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» районные мероприятия теперь будут проводиться на достойном уровне».

Также на заседании политического совета было принято решение о формировании регионального наблюдательного совета проекта сторонников Партии «Центр поддержки гражданских инициатив».

Как отметил председатель регионального координационного совета сторонников Партии Борис Крупнов «Центр поддержки гражданских инициатив – это новый проект сторонников Партии, который представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение проектов и инициатив, как некоммерческих организаций, так и гражданских активистов. «Его задача в том, чтобы любые активисты – общественники, НКО – видели в Партии реальную и эффективную помощь в своих инициативах», − сказал Борис Крупнов.

Члены регионального политсовета утвердили координатором по направлениям работы с молодежью, общественными объединениями и спорту, лидерами молодежных общественных объединений и волонтерскими организациями члена фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Олега Бойченко.

«Это очень важное направление, − подчеркнул лидер кубанских единороссов. − У нас активная молодежь, которой есть, что предложить, и она участвует и в партийных проектах, и выступает со своими инициативами, поэтому Партия предоставляет все возможности для реализации потенциала нашего молодого поколения».