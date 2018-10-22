В Армавире мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца

Следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в убийство своего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, утром 14 июля 2018 года мужчина прибыл к дачному участку, где находился его 76-летний отец, осуществлявший хозяйственные работы. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого сын взял из сарая топор и нанес им не менее 7 ударов в область головы и лица родственника, которые оказались смертельными. После этого злоумышленник с целью сокрытия следов совершенного преступления закопал тело потерпевшего на указанном участке и ушел, никому не сообщив о произошедшем. Супруга потерпевшего, обеспокоенная его отсутствием, обратилась в правоохранительные органы. 1 августа следствием был произведен осмотр участка местности, где мужчина указал место захоронения отца, где при раскопках обозначенного участка земли было обнаружено тело пропавшего с гнилостными изменениями. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.