В Краснодаре прошел форум «Дело за малым», на котором обсуждались вопросы развития цифровой экономики. Участие в форуме принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что за два дня форум посетило порядка 12 тысяч человек. Это и молодые предприниматели, и топовые бизнесмены, и представители федеральных органов власти. По словам Вениамина Кондратьева, еще одна особенность нынешнего форума в том, что он вышел за рамки регионального.

— В Краснодар приехали представители двенадцати субъектов, в том числе из Ленинградской области, Чечни, Калмыкии, а также две международные делегации из Германии и Китая. Бизнесмены смогли не только презентовать свои проекты, но и наладить прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами из других регионов,— сказал глава Кубани.

Так, международная выставка франшиз собрала свыше тридцати компаний в разнообразных сегментах экономики. И уже поступило порядка семисот заявок на оформление бизнеса по франшизе.

— Таким образом, форум стал действующей площадкой для общения и развития предпринимательского сообщества,— сказал Вениамин Кондратьев.

Цифровая трансформация — новые возможности

Одним из главных событий форума стала пленарная дискуссия о влиянии цифровых технологий на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса. Участниками мероприятия стали губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин, представители малого и среднего бизнеса.

Вениамин Кондратьев, обращаясь к собравшимся, отметил, что форум «Дело за малым» набирает активность и обороты.

— Такая площадка для общения, обмена мнениями, решения жизненных проблем, возникающих перед малым и средним бизнесом, крайне важна. Не может не радовать, что проблемы, которые обсуждаются на форуме «Дело за малым», впоследствии находят реальное решение и отражение в краевых и федеральных нормативных актах,— акцентировал губернатор. — Это и есть прикладное значение форума, которое необходимо для развития экономики региона и всей страны.

Борис Титов добавил, что вопросы цифровизации различных сфер жизни сегодня выходят на первый план. Власть и бизнес должны находиться в постоянном диалоге, внедряя новые технологии работы, уверен омбудсмен.

— Цифровизация — это сложный процесс: введение новых аппаратов, обучение персонала. Мы должны дополнить цифровизацию вопросами экономической поддержки бизнеса,— отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о минимальной налоговой нагрузке для самозанятых и упрощенной системе получения патентов для бизнесменов.

Юрий Бурлачко в свою очередь подчеркнул, что в Краснодарском крае с точки зрения законодательства создаются максимально комфортные условия для открытия своего дела. Кроме того, расширяются сферы деятельности субъектов МСП.

— Сегодня в крае малое и среднее предпринимательство давно вышли за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства, этому способствует сама структура экономики Кубани,— отметил председатель ЗСК, добавив, что всё больше молодых людей видят свое будущее в информационных технологиях.

Вадим Живулин со своей стороны отметил, что малый и средний бизнес оказывают значительное влияние на развитие страны.

— Это занятость населения, крепкая и устойчивая экономика. Цифровая трансформация — это новые возможности, которые нельзя упустить. Она способствует формированию доверия между предпринимателями и властью,— считает заместитель министра.

Центр подготовки IT-специалистов

В рамках форума «Дело за малым» обсудили, насколько предприниматели готовы к внедрению новых прорывных технологий, что уже сделано для будущего IT-скачка. А также какова роль власти в плане сохранения и улучшения конкурентоспособности и привлекательности бизнеса в регионе. В дискуссии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко, председатель АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края» Станислав Завальный, старший вице-президент Российского экспортного центра Игорь Жук.

— Сегодня лидером цифровизации является банковский сектор. Активно внедряются новые технологии и в других отраслях бизнеса,— отметил заместитель губернатора Василий Швец. — Для государства это направление также одно из приоритетных. Уже много сделано для создания системы «единого окна», действуют многофункциональные центры, которые существенно упростили жизнь гражданам и предпринимателям. Мы продолжаем эту работу, стремимся максимально упростить процедуры взаимодействия государства и бизнеса.

Продолжается работа по созданию в Краснодарском крае цифровой инфраструктуры. В ближайшие годы будет на сто процентов обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету для юридических лиц и населения и созданы крупные центры обработки данных.

— Отдельное внимание уделяем подготовке кадров для IT-сферы. Без решения этого вопроса невозможно движение вперед. В ближайшее время в крае планируется открытие центра ускоренной подготовки IT-специалистов, а также создание сервиса повышения цифровой грамотности для населения. Уверен, что эти шаги создадут прочную основу для цифровизации всех сфер жизни,— сказал заместитель главы региона.

Рынки и ярмарки как центры притяжения

Руководитель регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный в рамках бизнес-форума «Дело за малым» провел панельную дискуссию, на которой обсудили вопрос использования федеральных субсидий на благоустройство рынков и ярмарок. Участие в обсуждении приняли заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, представители Министерства ТЭК и ЖКХ края, глава Лабинского района Игорь Чагаев, директора рынков и ярмарок.

С 2007 года в связи с изменением требований законодательства количество универсальных рынков в крае сократилось в десять раз. Торговые объекты не закрылись, а перешли в другие форматы: торговые центры, комплексы и универсальные ярмарки, сегодня их в регионе около трехсот. На них предусмотрено 44,4 тысячи торговых мест, свободных — около семи тысяч.

Роман Куринный отметил, что на протяжении последних лет на рынках и ярмарках наблюдается снижение товарооборота. Если в 2013 году доля продажи товаров составляла 13,4 процента, в 2017 году — 9,5 процента, а за девять месяцев этого года — 9,1 процента.

— Причина в том, что утрачена уникальность рынков, которая заключалась в реализации свежих продуктов местными товаропроизводителями по доступным ценам. Сегодня ассортимент на рынках ничем не отличается от ассортимента, представленного в гипермаркетах, при этом стоимость товаров нередко выше, чем в розничной сети. Помимо этого большинство рынков утратили внешний привлекательный вид, лишились кубанского колорита,— подчеркнул глава департамента.

По его мнению, сегодняшние рынки и ярмарки возможно будет модернизировать и благоустроить, в том числе в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Край является первым субъектом России, который прорабатывает вопрос использования субсидий из федерального бюджета на благоустройство рынков и ярмарок региона.

Вывести из убыточного состояния рынок возможно и не участвуя в глобальном проекте. В ходе обсуждения Игорь Чагаев рассказал, что центральная ярмарка Лабинского района на протяжении четырех лет находилась в финансовом кризисе. После того, как на торговом объекте навели порядок, сделали косметический ремонт части павильонов, провели зонирование торговых рядов, свободных мест не осталось, появилась прибыль.

— Если несколько лет назад мы говорили о том, что нужно увеличить долю кубанской продукции в торговых сетях, то сегодня есть альтернативный формат — наши рынки и ярмарки. Наша задача — создать комфортные условия для фермеров и производителей, а также помочь им создать уникальный конкурентный продукт,— отметил Роман Куринный.

Напомним: в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева в регионе открываются фермерские дворики, в которых реализуют свою продукцию местные аграрии. Сегодня на Кубани насчитывается более шестидесяти таких объектов.

Проекты промышленных парков

В рамках форума «Дело за малым» прошел круглый стол, на котором руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов рассказал о преимуществах промышленных парков. Прежде всего это наличие мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. В дискуссии приняли участие представители Минпромторга России, краевого Департамента промышленной политики, органов местного самоуправления, а также бизнеса и общественных организаций.

— Такие парки инвестиционно привлекательны тем, что на их территории создается единая инфраструктура для ведения бизнеса. Это позволяет инвестору решить большинство возникающих организационных вопросов и сконцентрировать свои силы и средства на создании самого производства,— сказал Иван Куликов.

Сегодня департаментом ведется активная работа по подбору площадок для промышленных парков. По словам главы ведомства, в планах у краевых властей создание их сети на территории Краснодарского края.

— Это позволит сформировать благоприятные условия для инвесторов, готовых создавать и модернизировать на территории региона новые и действующие промышленные производства, что положительно скажется на социально-экономическом состоянии края,— добавил глава ведомства.

В ходе круглого стола были презентованы проекты индустриальных парков, на территории которых в ближайшее время появятся новые производства. Ранее вице-губернатор Василий Швец отмечал, что в Усть-Лабинском районе планируют открыть промышленный парк «Кубань». Кроме того, предполагается, что в Абинском районе будет создан первый промпарк муниципального уровня.

В настоящее время в регионе действуют две подобные площадки, обе в краевой столице. Так, в промпарке «Краснодар» завершается процесс строительства инфраструктурных объектов и ведется активное наполнение площадки резидентами. Действующий индустриальный парк «Компрессорный» уже полностью укомплектован. В текущем году планируется его внесение в реестр Минпромторга России.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА, фото из открытых источников