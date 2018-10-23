Новокубанский район: движение только вперед

Под руководством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошла встреча депутатов ЗСК с представителями органов местного самоуправления Новокубанского района.

Встреча в формате круглого стола состоялась в рамках проведения Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании края. В ее работе приняли участие председатели профильных комитетов ЗСК, депутаты районного Совета Новокубанского района и специалисты администрации муниципального образования.

В первую очередь на заседании круглого стола речь шла об имеющихся в муниципалитете проблемах социально-экономического развития.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что Новокубанский район участвует в подобном мероприятии впервые.

— Уверен, что в результате сегодняшней работы будут выявлены новые точки роста для экономики района,— сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК подчеркнул важность реализации положений майского указа президента о национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Проведению круглого стола предшествовало выездное заседание представителей шести комитетов ЗСК в Новокубанский район: депутаты сделали акцент на выявлении проблемных вопросов в социально-экономической ситуации муниципалитета.

Выступая в стенах кубанского парламента, глава района Александр Гомодин и председатель районного Совета Евгений Шутов рассказали о том, что сделано за последние годы для улучшения жизни новокубанцев, экономического роста территории.

Председателем районного Совета Евгением Шутовым было отмечено, что в настоящее время ведется работа по формированию стратегии социально-экономического развития Новокубанского района до 2030 года, которая предусматривает поэтапное достижение целевых показателей, установленных майским указом президента.

Глава района Александр Гомодин подчеркнул, что, благодаря поддержке краевой власти, федеральным и краевым целевым программам, улучшается качество жизни новокубанцев, благоустраиваются улицы и зеленые зоны населенных пунктов, строятся и капитально ремонтируются многие социальные объекты, решаются вопросы нехватки мест в детских садах. Так, вследствие участия в федеральной программе, в этом году распахнулись двери нового спортивного комплекса в поселке Прогресс, а при содействии депутатов Законодательного Собрания открылась новая музыкальная школа в станице Советской. У района есть большой потенциал, чтобы совершить прорыв в развитии и выполнить поставленные президентом РФ и губернатором Кубани, Законодательным Собранием задачи, выразил уверенность руководитель района.

— Глубоко убежден, что всё задуманное будет реализовано. Но не стоит зацикливаться на прошлых успехах — надо думать о будущем, и сейчас необходимо обратить внимание на проблемы, присутствующие в районе, и поиск вариантов их решения. А наша задача — оказать всю необходимую помощь муниципалитету,— прокомментировал выступление главы района спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

По словам заместителя председателя ЗСК — председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергея Алтухова, несмотря на достижения и положительные результаты, есть факторы, сдерживающие социально-экономическое и инвестиционное развитие района. За три года в муниципалитете было заключено девятнадцать инвестиционных соглашений на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Реализовано уже восемь. В активной стадии реализации находится девять соглашений на сумму 1,5 миллиарда рублей. Расторгнуто всего два соглашения. По мнению вице-спикера, тормозит процесс реализации ряда инвестиционных проектов дефицит энергомощностей в районе. Например, из-за этого заморожено введение в эксплуатацию крупного овощехранилища. Этот вопрос нужно решать совместными усилиями, уверен Сергей Алтухов.

Заместитель председателя ЗСК — председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин отметил, что Новокубанский район на протяжении многих лет — один из ведущих муниципалитетов края в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. Однако депутатов тревожит отрицательная динамика в животноводстве. С 2015 по 2017 год численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась почти на пять процентов — с 33459 голов до 31847 голов. Численность свинопоголовья в этот период сократилась почти на 60 процентов: в конце 2017 года она составляла около 4,1 тысячи голов.

Нерешенными задачами в районе еще остаются вопросы лицензирования полигонов для твердых коммунальных отходов, отсутствие газификации в некоторых населенных пунктах, относительно низкие темпы жилищного строительства.

В числе сдерживающих факторов экономики депутаты ЗСК назвали недостаточно активное участие муниципалитета в краевых и федеральных целевых программах.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский выразил озабоченность наметившейся негативной демаграфической тенденцией в районе, в том числе это снижение рождаемости. Отметил он также необходимость решения проблемы нехватки квалифицированных медицинских работников на территории.

Вместе с тем администрация района проводит плановую плодотворную работу по исполнению социальных программ по поддержке граждан и обеспечению жильем молодых семей.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, в которой изложены рекомендации по исправлению сложившейся ситуации в районе. Совместно выработанные решения найдут отражение в постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края, которое будет рассмотрено депутатами уже на ближайшей сессии.

Марина ВЛАДИМИРОВА