Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел в Сочи селекторное совещании, на котором обсудили порядок работы по борьбе с самостроями.

По словам вице-губернатора, сегодня в крае числится 1716 незаконных объектов, борьба с которыми активно ведется. Андрей Алексеенко напомнил, что этим летом в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, благодаря которым расширены полномочия государственного строительного надзора и контроля над объектами капитального строительства.

Также по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева готовится постановление о мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории региона.

— Всем муниципалитетам Кубани будет рекомендован единый порядок работы по борьбе с самостроями. Это такой свод действий, который будет регламентировать взаимоотношения территорий с органами государственного строительного надзора,— пояснил Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что в настоящее время ни в одном муниципальном образовании такого регламента нет, из-за чего зачастую возникают проблемы.

— До конца текущего года общий и универсальный для всех порядок взаимодействия будет разработан, принят и направлен во все муниципалитеты,— акцентировал вице-губернатор.

По словам специалистов, наиболее активно самовольное строительство ведется на инвестиционно привлекательных территориях региона, среди которых лидером является Сочи. На курорте числится 1140 незаконных объектов. Все они находятся в соответствующем реестре, судебные решения по ним уже приняты. Демонтировать здания необходимо самим застройщикам. За неисполнение решения суда им грозят денежные штрафы и другие санкции. Работа по взысканию судебной неустойки также активно ведется в городе.

По поручению Андрея Алексеенко, в Сочи возобновят работу мониторинговые группы, в которые войдут сотрудники администрации и прокуратуры. В числе их обязанностей — выявление объектов, которые строятся без получения соответствующих документов либо отклоняются от предельных параметров допустимого строительства. Результаты работы групп будут проверяться еженедельно.