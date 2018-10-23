Быстрее, выше, сильнее

Предварительные итоги года, богатого на победы в массовом спорте и спорте высоких достижений, подвели на встрече с журналистами первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев и заместители министра Вадим Пермяков и Вячеслав Никитин, определив основные задачи на год грядущий.

Четвертый раз — он трудный самый

— Буквально на днях наша делегация вернулась с Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске, который посетил в том числе и президент России Владимир Путин, что говорит о внимании к спорту на самом высоком уровне. На форуме уже четвертый год подряд Краснодарский край стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ в 2017 году, получив переходящий кубок, который вы видите, а также кубок за победу в смотре-конкурсе среди регионов с населением свыше 2,5 млн жителей. Мы рады, что по достоинству оценены заслуги региона и созданной в нем системы спортивной подготовки: кто занимается спортом, знает, как трудно достичь спортивного олимпа, а удержаться там еще труднее,— отметил Сергей Мясищев.

По его словам, в очередной раз Кубань опередила такие сильные территории, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область, что еще раз свидетельствует об успешной комплексной работе на всех уровнях системы: от тренера и методиста спортшколы до директора спортивного сооружения и главы муниципалитета, поскольку итоги смотра-конкурса подводятся с учетом самых разных параметров — от спорта высших достижений до развития материально-технической базы. В этой части Кубани есть чем гордится: наш край занимает первые места по развитию адаптивного спорта и массовой физической культуры, четвертое место — в спорте высших достижений, восьмое место — по подготовке спортивного резерва и пр.

Как отметил Сергей Мясищев, всё это позволило получить настоящий прорыв в массовом спорте, которым во всех муниципалитетах занимается 48,5 процента (а это 2,5 млн человек!) жителей Кубани, что существенно превышает среднероссийский показатель. Сохранена, что редкость для регионов, система массовых соревнований: спартакиады учащихся, трудящихся, инвалидов, пенсионеров, универсиады и спортивные игры учащихся ссузов, сельские спортивные игры, всекубанские турниры на Кубок губернатора, турниры «Оранжевый мяч», «Веселый дельфин» и др. Поэтому неудивительно, что в массовом спорте на всероссийских состязаниях сборные края в числе лидеров на всероссийских спартакиадах трудящихся, сельских спортивных играх, спартакиаде пенсионеров. К примеру, серебро Кубани во Всероссийской универсиаде-2018: это во многом заслуга студентов Кубанского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма, занявших первое место среди всех вузов страны.

— Глава государства ставит перед нами еще более амбициозную задачу: стратегией развития физической культуры и спорта в РФ предусматривается, что к 2020 году число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достичь 55 процентов. Этому помогут нацпроекты, среди которых есть наш проект «Спорт к новой жизни», предусматривающий в том числе федеральное финансирование на приобретение спортивного оборудования и строительство спортивных объектов. Мы приступим к его реализации в 2019 году. Один из главных резервов в этом смысле — спортивные клубы по месту жительства: их в регионе 1076,— подчеркнул Сергей Мясищев.

ГТО доступно всем!

Именно клубы по месту жительства должны стать центрами подготовки наших граждан к последующему выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Краснодарский край находится в числе лидеров, занимая второе в России по количеству зарегистрированных на сайте ГТО жителей, желающих выполнить комплекс: их 516716 человек. Следующая задача — 25 процентов зарегистрировавшихся на сайте ГТО и не менее 85 процентов выполнивших нормативы на любой знак — золотой, серебряный или бронзовый. Для этого есть все условия: 55 центров тестирования во всех 44 муниципалитетах, 575 мест тестирования, оборудованных всем необходимым.

По мнению Сергея Мясищева, «по-прежнему основную часть выполняющих нормативы составляют учащиеся выпускных классов школ, поэтому необходимо привлекать к тестированию взрослое население в рамках спортивно-массовых мероприятий и фестивалей». Кстати, этому вопросу на форуме в Ульяновске была посвящена научно-практическая конференция «Обеспечение доступности и качества тестирования всех групп населения в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО», где кубанцы представили свой опыт в докладе «Апробация нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае».

— Разработанные петербургскими специалистами нормы ГТО для людей с ограниченными возможностями прошли тестовые испытания в нашем регионе, в которых участвовало около двух тысяч инвалидов с поражениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями. Мы дали свои рекомендации в части норм для инвалидов и ждем, когда они будут утверждены, чтобы начать активную работу в этом направлении, ведь Кубань занимает первое место в стране по количеству инвалидов, занимающихся спортом: их более 67 тысяч человек. Широкая база адаптивного спорта в крае помогает растить параолимпийцев международного уровня: в 2017 году двенадцать кубанских спортсменов на XXIII Летних Сурдоолимпийских играх в турецком Самсуне завоевали восемнадцать наград — шесть золотых, девять серебряных и три бронзовые,— добавил первый заместитель министра.

На недостижимой высоте

В спорте высших достижений, где успех оценивается по количеству спортсменов региона в национальной сборной, числу завоеванных медалей и принятых соревнований всероссийского и международного уровня, у кубанцев много поводов для гордости. На летних Юношеских Олимпийских играх в Аргентине в составе сборной были десять спортсменов, которые принесли ей одно золото — эту награду завоевала в боксе спортсменка из Красноармейского района Анастасия Шамонова, три серебра — на татами его завоевал туапсинский дзюдоист Абрек Нагучев, в метании диска — легкоатлетка из станицы Кавказской Виолетта Игнатьева, в баскетболе в конкурсе бросков в корзину сверху — усть-лабинский спортсмен Никита Ремизов. Среди других успехов — девять медалей XXIX Всемирной летней Универсиады в Китае, серебро фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта на зимней Олимпиаде 2018 года в Корее, золото пловца Данилы Изотова на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта в эстафете 4×100 вольным стилем и пр.

Минспорта РФ Кубани определен 41 базовый вид спорта с центрами их развития, в которых от спортсменов Краснодарского края ждут высоких достижений и кадров для национальных сборных. Это 26 летних олимпийских вида спорта (баскетбол, бокс, велоспорт (шоссе), волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби, спортивная борьба, стендовая стрельба, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика и др.), три летних неолимпийских вида спорта (самбо, спортивная акробатика), девять зимних видов спорта (бобслей, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и др.) и три вида спорта среди инвалидов. Спортивный резерв готовят 280 спортшкол — 39 краевых и 236 муниципальных спортивных организаций.

По количеству проводимых соревнований в Краснодарском крае регион занимает третье место в стране после Москвы и Казани. И в той части главное событие года — чемпионат мира по футболу: шесть его матчей принял сочинский стадион «Фишт» (теперь он — домашняя арена ФК «Сочи», где будет открыт музей истории спорта), который посетило более 265 тысяч болельщиков со всего мира. Кубанская команда организаторов мундиаля под патронатом губернатора региона Вениамина Кондратьева получила самые высокие оценки профессионального сообщества, как и уровень подготовки к турниру: в 2014—2018 гг. Краснодарский край вложил в его подготовку и проведение около 10 млрд бюджетных рублей, половина из них — из краевой казны. В этом году регион принял и другие престижные международные соревнования: Гран-при памяти И. Поддубного, Первенство Европы по карате, матчи чемпионата Европы по регби, чемпионат и Первенство Европы по танцевальному спорту, международные соревнования по керлингу среди смешанных пар, международный турнир по хоккею «Еврочеллендж», этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин и др.

— В будущем году в Сочи пройдет чемпионат мира по боксу, к которому мы активно готовимся: создан оргкомитет, прошли первые заседания. Надеемся, что этот турнир пройдет так же хорошо, как и те более 150 международных соревнований, которые ежегодно принимает Кубань. На 2019 год нами получено около семидесяти заявок на проведение на территории края различных соревнований, многие из них требуют дополнительных технических решений или софинансирования, но по большинству из них министерство планирует дать положительные заключения,— отметил Вадим Пермяков.

Строить и бассейны, и спортплощадки

Впечатляющие результаты Краснодарского края в массовом спорте и спорте высоких достижений не были бы возможны без развития материально-технической базы и спортивной инфраструктуры, строительства новых объектов. С 2006 года построено уже более шестисот спортивных сооружений: от Ледовых дворцов и плавательных бассейнов в крупных городах до малобюджетных спортивных залов и многофункциональных спортивных площадок в шаговой доступности в небольших населенных пунктах — последние сегодня являются приоритетом.

Во всех муниципалитетах Кубани с 2006 года в рамках краевых программ построено 584 многофункциональные спортивные площадки. В этом году распределены средства краевого бюджета муниципальным образованиям на строительство десяти новых многофункциональных спортивных площадок, в будущем году также планируется выделить средства из краевого бюджета еще на десять площадок. В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» строятся малобюджетные спортзалы шаговой доступности в небольших сельских населенных пунктах. Они уже работают в станице Медведовской Тимашевского района, Киевском сельском поселении Крымского района, поселке Заветный под Армавиром, и пр. Еще один зал в ноябре текущего года откроется в станице Анастасиевской Славянского района.

Всего же в этом году будет построено двадцать малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности, в том числе в станицах Холмской, Кубанской, Тбилисской, Ладожской, Рязанской, Ивановской, Родниковской, Ейске, в Белой Глине, поселке Первомайский Кущевского района. Два таких объекта — в поселке Ильский Северского района и станице Саратовской Горячего Ключа будет достроено в следующем году.

— Одновременно будет продолжено и строительство крупномасштабных спортивных сооружений: плавательного бассейна в станице Калининской, бассейнов в станице Динской и Крымске, а также реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов. В будущем году мы ожидаем из федерального бюджета около 157 млн рублей на продолжение строительства бассейна в районе «Баскет-холла», а на 2020 год — еще более 342 млн рублей. Кроме этого, на этот объект из средств краевого бюджета дополнительно планируется выделить более миллиарда рублей. Также завершены согласования по размещению спортплощадок, секторов, покрытия с обществом «Динамо», так что вскоре будут продолжены активные работы и на краснодарском стадионе «Динамо»,— добавил Вячеслав Никитин.

Цифры и факты

В первом полугодии нынешнего года спортсмены Кубани завоевали 1104 медали по летним и зимним видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях.

Наибольшее количество медалей завоевано спортсменами из следующих муниципалитетов: Краснодар — 630 медалей, Сочи — 95, Армавир — 37, Анапа и Брюховецкий район — по 36, Динской район — 35.

За счет средств краевого бюджета в первом полугодии этого года кубанские спортсмены приняли участие в 150 международных, 421 всероссийском и 68 межрегиональных соревнованиях, а Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края за счет средств краевого бюджета профинансировано проведение 257 спортивных мероприятий, включая чемпионаты, первенства, Кубки Краснодарского края и краевые соревнования по пятидесяти видам спорта, в которых приняло участие более 36 тысяч человек.

К слову

Где сдать ГТО?

В Краснодарском крае действует 55 центров тестирования, которые приглашают не только старших школьников и студентов, но и всех желающих выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В столице Кубани это:

— региональный оператор ГТО ГБУ КК «Центр развития спорта» (ул. Железнодорожная, 49, тел. 8 (861) 239-64-35);

— МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» (ул. Советская, 30, тел. 8 (861) 268-50-58);

— Краснодарская краевая организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (ул. Красная, 190, тел. 8 (861) 255-93-41).

Кстати

Решением ЗСК из федеральной в муниципальную собственность и пользование спортивных школ передано шесть площадок предматчевой подготовки чемпионата мира по футболу в Сочи, Геленджике и Анапе.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО