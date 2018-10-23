Сдай макулатуру — посади дерево!

С 1 октября по 28 ноября 2018 года в Краснодарском крае проводится экологический марафон-переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево». Акция проходит в виде соревнований по сбору макулатуры между городами и муниципальными образованиями Кубани. В Краснодаре экомарафон состоится 21 ноября.

— Основная цель акции — экологическое образование и просвещение жителей, развитие вторичной переработки отходов, а также привлечение внимания к бережному использованию природных ресурсов. Принять участие в экомарафоне могут представители учебных заведений, общественных организаций, предприятий, компаний, жители города. Практикуя в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, каждый может внести свой вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах,— рассказал руководитель федерального экологического проекта «Сдай-Бумагу.рф» Сергей Скоробогатов.

Для участия в акции всем желающим необходимо собрать более трехсот килограммов макулатуры, а затем оставить заявку на официальном сайте акции «Сдай-Бумагу.рф» или www.Sdai-Bumagu.com. Вывоз собранной макулатуры будет производиться по направленным заявкам компанией-переработчиком.

К участию в акции приглашаются представители общественных организаций, предприятий, компаний, учебных заведений. Организаторы уточняют, что триста килограммов макулатуры — это шесть стопок бумаги формата А4 высотой 120 сантиметров, или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Кроме того, вторичной переработке подлежат газеты, тетради, бумажная упаковка и глянцевые журналы. При этом не принимаются: чеки, так как в них нет целлюлозы, ламинированная и влагостойкая бумага, упаковка от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза), бумажные салфетки и полотенца. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра. Если эти требования не соблюдать, то переработка гофрокартона является абсолютно неэкологичной, так как в процессе транспортировки малый вес при достаточно большом объеме не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.

Чтобы подготовиться к сдаче, необходимо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, при необходимости отделить металлические пружины, например от старых календарей и тетрадей. Затем всё хорошо перевязать в плотные кипы или компактно сложить в коробки. Если вы хотите сдать коробки, то их следует развернуть и также сложить. Неразобранные коробки приниматься не будут, чтобы в автомобиле не возить воздух вместо макулатуры.

Экомарафон построен на соревновательном принципе. Участники борются за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой таблице, также будут определяться самые активные граждане, которые достойны звания экогероя. Кстати, статус экогероя получают не только участники акции, сдающие большой объем вторсырья, но и координаторы — те, кто организует самый массовый сбор макулатуры.

Победители акции награждаются ценными призами, которые смогут выбрать сами. Занявшие первое место могут получить в качестве подарка аллею из десяти саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, дуб, явор, туя) или телескоп с автоматическим наведением. Приз за второе место: экокинофестиваль — увлекательный видеоформат для изучения принципов экологического равновесия или цифровой микроскоп. Бронзовые призеры получат уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), который установят в одном из дворов на выбор победителя, или леготехнику для развития конструкторского мышления и моторики.

Экомарафон проводится при поддержке Министерства природных ресурсов Краснодарского края, Департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара, экологического проекта «Подари дерево».

Дополнительную информацию по участию в экомарафоне можно получить по телефону 8 (938) 489-50-55, е-mail акции: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Людмила ДМИТРИЕВА