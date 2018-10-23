Новые возможности

В Тимашевске прошла презентация возможностей лечебно-диагностической базы здравниц края. На мероприятии, организованном Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия совместно с Министерством здравоохранения региона, выступили заместитель министра курортов Юрий Желток, заместитель директора территориального Фонда ОМС Лилиана Белоусова, глава Тимашевского района Андрей Палий, а также представители регионального отделения Фонда социального страхования, здравниц Кубани.

Как отметил Юрий Желток, бальнеолечение — один из приоритетов в развитии санаторно-курортного комплекса региона, обозначенных губернатором Вениамином Кондратьевым. Сегодня в крае насчитывается более 190 здравниц, 140 из которых работает круглогодично. Они реализуют более пятисот оздоровительных и лечебных программ с использованием минеральной воды и лечебных грязей местного происхождения.

Юрий Желток обратил внимание присутствующих на важные изменения налогового законодательства. С 1 января 2019 года у работодателей появится право учитывать в составе расходов на оплату труда и затраты на услуги по организации отдыха работников и членов их семей на территории России. Реализация данного механизма позволит работодателю снизить налоговую нагрузку на предприятие.

— Эти изменения являются не только экономическими, но и социально значимыми, поскольку дают возможность воспользоваться услугами санаторно-курортной и туристской отрасли различным категориям граждан, включая работников с невысоким уровнем дохода и многодетные семьи,— подчеркнул замминистра.

Кроме того, предприятия, участвующие в разработанной Минкурортов маркетинговой программе «Южная здравница», предлагают скидки от 5 до 50 процентов на оздоровление и лечение. Очередной сезон программы стартовал 1 октября и будет продолжаться до 1 мая 2019 года. Ее участниками уже стало 65 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. В программу включено более 150 недельных оздоровительных туров и программ лечения.