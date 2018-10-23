Мужской ответ на женский вопрос

Октябрь — Всемирный месяц борьбы против рака груди. Рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место. Но в 94 процентах случаев ранняя диагностика приводит к полному излечению рака молочной железы. О том, как сохранить женское здоровье и не попасть в «клешни раку», в интервью рассказал заместитель начальника Управления организации медпомощи взрослому населению Юрий Сарычев.

— Какова цель проведения таких акций?

— Рак молочной железы — проблема высокой социальной значимости, так как он занимает первое место в структуре онкозаболеваемости у женщин. Основной целью проведения месяца борьбы против рака молочной железы является информирование женщин о заболевании. Важно рассказать им о том, насколько серьезен риск этого заболевания, а также о главном «оружии» против рака груди — регулярных обследованиях у врача, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии и сохранить жизнь и здоровье.

— Назовите, пожалуйста, основные причины возникновения рака груди.

— Рак груди поражает женщин любого возраста — и молодых, и пожилых. Каждые двадцать минут в мире заболевает раком груди еще одна женщина. Четверть от всех больных раком молочной железы — это женщины детородного возраста. На учете у краевых онкологов состоит более 23 тысяч женщин с диагнозом «злокачественное образование молочной железы». В чем же причина? Связанно это прежде всего с хроническими стрессовыми ситуациями, беспорядочной половой жизнью, абортами, неправильным подбором контрацептивных препаратов, заболеваниями органов малого таза, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Кроме того, значительно улучшилась ранняя диагностика, а значит, и увеличилось не только число больных, но и число тех, кто победил болезнь.

— Чем страшна мастопатия молочной железы? Многие называют ее предвестницей рака груди.

— Мастопатия — обобщенное название доброкачественных опухолевых заболеваний молочной железы. Разрастающиеся клетки образуют уплотнения и кисты разного размера, причиняющие боль, чувство тяжести и другие неприятные ощущения. При правильном лечении мастопатии у женщин опухоль можно уменьшить или полностью убрать — отсутствие своевременных мер способно существенно ухудшить состояние женщины.

— После удаления этих опухолей есть ли возможность возникновения новых образований?

— Риск есть, поскольку опухоль не возникает на пустом месте, чаще всего к этой патологии приводят изменения гормонального характера. Естественно, во время операции эти изменения никуда не исчезнут — мы только убираем последствия. Поэтому женщины, прооперированные по поводу каких-либо доброкачественных образований молочных желез, подлежат динамическому наблюдению со стороны врача-маммолога.

— В каких случаях происходит мастэктомия — удаление молочных желез?

— Такая операция выполняется при раке молочной железы. Прежде всего женщина должна понимать: чем раньше поставлен диагноз «рак», тем результат лечения эффективнее. При I стадии рака молочной железы выживаемость — 98 процентов, а при IV стадии — менее 10 процентов. Если поставлен диагноз «рак молочной железы» на ранней стадии, есть шансы сохранить молочную железу, то есть не обязательно ее удалят всю.

— Большинство женщин впервые попадает к маммологу после беременности и родов. А как считают врачи: когда нужно впервые показаться этому врачу?

— Необходимо наблюдать за грудью с момента начала ее роста. В подростковом возрасте, когда начинают формироваться молочные железы, девочку необходимо показать специалисту. Уже в возрасте 14—15 лет возможно появление фиброаденом из-за гормональных нарушений в организме. Поэтому мамам необходимо тщательно следить за здоровьем дочерей, чтобы в дальнейшем у них не было проблем.

— Поговорим об онкопрофилактике. Как правильно провести самодиагностику, чтобы не пропустить серьезного заболевания? Есть ли разница между УЗИ молочных желез и маммографией? Как часто необходимо проходить медицинские обследования?

— Осматривать молочные железы нужно всем женщинам, независимо от возраста, ежемесячно. Проводить осмотр необходимо лежа и стоя под душем: тогда молочная железа становится более мягкой и пальпируются более глубокие участки. В случае, если вы обнаружили у себя какое-то уплотнение, нужно обязательно обратиться к врачу-маммологу.

Кроме того, с 18 лет следует проходить гинекологический осмотр раз в год, с 25 лет — УЗИ органов малого таза и молочных желез раз в два года. После сорока лет маммография раз в два года, а после пятидесяти лет — ежегодно.

Что касается УЗИ и маммографии. УЗИ молочных желез назначается женщинам до сорока лет, когда молочные железы достаточно плотные и результаты маммографии в этой ситуации непоказательны.

— Сколько в крае ежегодно выявляется больных раком груди женщин? Как пройти обследование женщинам из отдаленных населенных пунктов Кубани?

— Последние пять лет на Кубани врачами-онкологами ежегодно выявляется в среднем около 2,5 тыс. новых случаев злокачественных опухолей молочной железы. Большая их часть, благодаря регулярно проводимым профилактическим акциям, обнаруживается на ранних стадиях, когда своевременно начатое специализированное лечение приводит к полному выздоровлению.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на раннюю диагностику злокачественных новообразований, всесторонне поддерживается администрацией Краснодарского края и Министерством здравоохранения региона.

Для этих целей в мае 2014 года был приобретен передвижной маммографический комплекс, включающий цифровой маммограф и аппарат ультразвуковой диагностики. Эта техника в полном объеме используется специалистами онкодиспансера для проведения обследований жительниц отдаленных населенных пунктов Кубани в рамках профилактических онкологических акций.

С помощью мобильного комплекса было проведено более сорока тысяч маммографических и около 25 тысяч ультразвуковых обследований. В результате было выявлено 4,5 тысячи патологий молочной железы и 553 злокачественных новообразования.

— Ваши пожелания читательницам?

— В первую очередь хочу обратиться к молодым женщинам. Вы — продолжательницы рода человеческого. Высшая миссия — быть матерью и вырастить умных и крепких детей, а для этого вы должны бережно относиться к своему здоровью, заботиться о молочных железах, чтобы вскормить малышей. Что может быть полезнее материнского молока?

В завершение беседы хочу поблагодарить тех женщин, которые уже стали бабушками или готовятся ими стать. Не печальтесь об ушедшей юности: любой возраст прекрасен. Вы нужны детям, внукам, а может быть, уже и правнукам! Берегите свое здоровье!

Красота требует жертв?

— Юрий Александрович, как вы относитесь к стремлению женщин увеличить грудь? Есть мнение, что установка имплантатов повышает риск рака груди.

— Большинство врачей-маммологов против подобных стремлений. Имплантаты ставятся женщинам, у которых была обнаружена опухоль с метастазами и грудь была полностью удалена. А если грудь здоровая, то зачем ее подвергать «улучшению»?

Утверждение, что имплантаты повышают риск рака молочной железы, не имеет оснований, но возможны индивидуальные осложнения. Женщина после маммопластики во избежание осложнений регулярно должна проходить маммографию или УЗИ.

Совет врачей: если вы хотите подтянуть или увеличить грудь, то есть система специальных упражнений, о которой вам может рассказать врач-мамолог.

Это нужно знать, чтобы не болеть

Кроме того, что женщина должна регулярно посещать гинеколога, проходить УЗИ или маммографию, профилактическими мерами для предотвращения онкологических заболеваний молочных желез у женщин являются: нормальная масса тела, первый ребенок не позднее тридцати лет, длительность лактации более полугода, рождение двух и более детей, борьба со стрессами, отсутствие абортов, полезное питание, активный образ жизни.

Профилактика рака молочной железы — это включение в рацион овощей и фруктов, растительных масел, рыбы, орехов. Ежедневно в организм должна попадать клетчатка. Это могут быть отруби, цельнозерновой хлеб, коричневый рис. Известно, что частое употребление красного мяса, колбас, копченостей увеличивает риск онкологии. Эти продукты содержат канцерогены, способствующие патологическим изменениям на клеточном уровне. В качестве белков можно потреблять куриное мясо, мясо индейки, яйца, рыбу. Черный чай лучше заменить на зеленый, содержащий антиоксиданты. Несколько чашек такого напитка ежедневно может предотвращать злокачественные процессы в организме. В ежедневном рационе всегда должен присутствовать лук и чеснок, в которых содержатся антиоксиданты, способные нейтрализовать свободные радикалы. Каждый день специалисты рекомендуют съедать по три яблока и более, помидоры, морковь. Полезны для организма брокколи и простая белокочанная капуста, которые способны предотвращать образование злокачественных клеток.

Советы врачей

Необходимо носить правильно подобранный бюстгальтер, соответствующий размеру молочной железы и объему. Грудь женщины за годы ее жизни претерпевает изменения — к этому необходимо подстраиваться. Если вещь не по размеру, то грудь может травмироваться, а значит, повышается риск развития рака молочной железы.