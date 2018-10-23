К межнациональному согласию через культурные связи

В четвертый раз прошел на побережье Черного моря международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», ставший уже традиционным местом встречи представителей научно-образовательных учреждений, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций юга России.

Он был проведен в рамках Плана мероприятий по реализации в 2016—2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. №2648-р) при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В качестве основного организатора форума выступил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и его южный филиал. Организационными партнерами стали Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство культуры Краснодарского края, Центр духовного развития и патриотического воспитания «Родные традиции».

В работе форума приняло участие более 150 человек, представляющих научные школы 21 региона России: Москвы, Санкт-Петербурга, республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Томской, Челябинской областей и, конечно же, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Польши и Швейцарии.

Программой форума было предусмотрено проведение пленарных заседаний, круглых столов, специальных сессий, творческих мероприятий.

Открывая работу международной конференции, директор Южного филиала Института наследия И. И. Горлова отметила необходимость сохранения единого образовательного и культурного пространства на юге России и выразила надежду, что встреча представителей научной общественности в рамках международного форма внесет значительный вклад в исследование проблем диалога культур на многонациональном Северном Кавказе, перспектив сохранения и использования культурного наследия как ресурса устойчивого развития региона.

С пленарными докладами в первый день работы форума выступили Г. Д. Гриценко (Южный научный центр РАН), Э. А. Саламзаде и Р. Г. Абдуллаева (Институт архитектуры и искусства НАН Азербайджана), И. Л. Бабич (Институт этнологии и антропологии РАН) и Ю. В. Вирт (Университет прикладных наук Западной Швейцарии), И. В. Малыгина (Московский государственный лингвистический университет), Ш. А. Гапуров (Академия наук Чеченской Республики), А. Д. Кривоносов (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), В. А. Дмитриев (Российский этнографический музей), С. С. Веселова (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), А. И. Селицкий (Кубанский государственный университет).

В рамках форума прошли круглые столы «Потенциал культурного наследия в контексте брендирования территорий юга России», «„Вечно актуальная классика” в культурном пространстве современной России» и «Современное общество и культурное наследие Северного Кавказа: опыт актуализации и репрезентации»; панельные дискуссии «Усадьба как локальный культурный ландшафт», «Культурное наследие Северного Кавказа и проблемы национальной безопасности». Впервые в истории форума была организована специальная сессия «Актуализация культурного наследия: молодежные инициативы», участниками которой стали молодые исследователи, аспиранты, магистранты, представители молодежных добровольческих объединений, общественные деятели.

Основным специальным событием просветительской программы форума стала творческая встреча с деятелями искусства Республики Калмыкия. Перед участниками форума выступили Николай Санджиев, заместитель министра культуры и туризма Республики Калмыкия; председатель Калмыцкого отделения Союза писателей Республики Калмыкия; Валентина Нимяева, заслуженная артистка России, ведущий мастер сцены Национального драматического театра имени Баатра Басангова; Эрвена Оргаева, вокалистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов; солисты Государственного ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан».

По общему мнению участников, Четвертый международный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» состоялся как исключительно содержательное, актуальное и интересное событие, направленное не только на популяризацию культурного наследия, но и на укрепление российской государственности на юге России.

Было отмечено, что на протяжении веков на юге России проживают десятки народов, которые связаны не только экономическими интересами, но и широким гуманитарным, культурным и духовным сотрудничеством. Традиции межэтнических связей и взаимной толерантности являются необычайно актуальными и в настоящее время. Особое внимание участников форума было привлечено к проблеме возрастания угроз, которые несут в себе проявления экстремизма, имеющие многогранный характер и выступающие дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества. Участники форума акцентировали внимание на необходимости шире привлекать креативно мыслящую молодежь к охране и популяризации культурного наследия, поднимать престиж волонтерской деятельности.

Участники форума солидарны в том, что изучение культурного наследия является важнейшей научной и практической задачей, предполагающей координацию усилий ученых, практиков. Вместе с тем эффективны и внеинституциональные формы взаимодействия ученых, основанные на живом творческом общении. Форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» должен быть продолжен в качестве ежегодной международной и межрегиональной платформы диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и других институтов гражданского общества.

По итогам международного научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» будет подготовлен сборник научных статей.