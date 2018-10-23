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В ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю отремонтировали купола православного храма

Вторник, 23 октября 2018 11:17
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В ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю отремонтировали купола православного храма

Три отреставрированных купола с крестами установили на храм Святого Архистратига Михаила в исправительной колонии строгого режима №2 .

Православный храм на территории ИК-2 был возведен 16 лет назад, и с того времени его купола успели обветшать: потускнела и кое-где обсыпалась краска, появилась ржавчина. Реставрацию куполов было решено провести на производственном участке колонии руками осужденных. Новые купала изготовили из устойчивого к коррозии металла. Заодно была заменена старая металлическая кровля храма на современную гибкую черепицу.

Чин освящения куполов перед поднятием на храм совершили руководитель отдела тюремного служения Армавирской и Лабинской епархии протоиерей Сергей Светличенко и окормляющий ИК-2 настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Воронежской протоиерей Сергей Бодин.

Водружение куполов на храм стало важным событием для осужденных ИК-2, многие из которых пришли к православной вере в период отбывания наказания в исправительном учреждении.

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