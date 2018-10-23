В Усть-Лабинском районе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 50-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в домовладении по улице Щорса в городе Усть-Лабинске. По версии следствия, 21 августа 2018 года у них в гостях находились два соседа, совместно с которыми они распивали спиртные напитки. Сожитель женщины попросил ее приготовить обед, чем она и занялась. Между тем, он стал высказывать претензии по поводу ее медлительности. В ходе возникшей на этой почве ссоры женщина нанесла ножом не менее 4 ударов в область грудной клетки оппонента. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Один из гостей, который стал очевидцем происходящего, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

Вину в инкриминируемом преступлении женщина признала полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.