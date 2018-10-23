В Сочи будет создан Научно-технический центр

Научно-технический центр будет создан в Сочи, на базе образовательного центра «Сириус». Он будет идентичен Технологической долине МГУ, а его площадь составит около 40 гектар. Такую инициативу поддержал Президент России Владимир Путин. Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан в 2014 году для поддержки и дополнительного обучения одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин. Ежемесячно на стажировку сюда приезжают 800 ребят из всех регионов России. Сейчас «Сириус» строит на своей территории два корпуса, лицей на 1100 человек, детский сад на 360 мест, плавательный бассейн, концертный зал, переоборудует медиацентр Олимпиады в университет. Все это должно быть готово к 2021 году.

- Создание научно-технологического центра позволит «Сириусу» разместить офисы компаний-партнеров, которые будут участвовать в образовательной деятельности и принимать на работу выпускников университета, который создается в центре. Для этого запланирована передача крытого конькобежного центра «Адлер-Арена». Площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан, - отметила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

«Сириус» также планирует получить ряд объектов для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний, которые будут размещаться в научно-технологическом центре, включая часть построенного к зимним Олимпийским играм города-отеля «Бархатные сезоны». Представительства в «Сириусе» уже открыли «Яндекс», фармацевтическая компания Biocad, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем (РЖД), Тинькофф Банк. По словам Елены Шмелевой, переговоры об открытии офисов ведутся с «Ростелекомом», «Россетями», «Ростехом», КамАЗом, «Сибуром» и еще почти с двумя десятками компаний.

Ирина СИЗОВА