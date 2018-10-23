Скандалист привлечен к ответственности

Житель Армавира привлечен к административной ответственности за агрессивное поведение.

Этот случай уникален тем, что, хотя протокол о правонарушении составлен судебным приставом, фигурантом исполнительного производства нарушитель не является.

Инцидент имел место в ходе проведения исполнительных действий по проверке имущественного положения неплательщика. Работники Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю прибыли по месту проживания местной жительницы, имеющей крупную задолженность по кредиту. Однако на месте женщину застать не удалось. Представителей Закона встретил мужчина, представившийся ее мужем. При этом, гражданин с самого начала вел себя нарочито агрессивно, пытаясь устроить словесную перепалку с судебным приставом.

Конструктивного диалога не получилось, да его, в общем-то и быть не могло — гражданин, еще раз оговоримся, не является стороной исполнительного производства. Правда этот факт не помешал ему оскорблять представителя Закона в присутствии свидетелей.

Как результат, в отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Следует отметить, что должница явилась домой в разгар конфликта. Женщина не стала препятствовать совершению исполнительных действий. На месте был составлен акт описи и ареста её имущества в счет погашения долга.

В этом контексте агрессивное поведение нарушителя окончательно теряет смысл. Впрочем, от наказания это его не избавит.