Более 22% зарегистрировавшихся от ЮФО участников конкурса «Лидеры России» – женщины

По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан РФ, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 гг., составляет 22,3%.

Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.

На конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.

«В число наставников конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы как Заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, Председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на конкурс», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный ди⁠ректор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе Президента России. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получают по 1 млнрублей на выбранную программу обучения. Победители Конкурса получают в персональные наставники лучших управленцев страны. Также из числа победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС.