Южное следственное управление на транспорте напоминает гражданам о проведении личного приема руководителем управления Максимом Ткаченко в городе Краснодаре

25 октября 2018 года с 11.30 до 15.00 руководителем Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Максимом Ткаченко будет осуществляться личный приём граждан по месту дислокации следователей Краснодарского следственного отдела на транспорте по адресу: г. Краснодар, ул. Северная-Базовская, 347/167.

Приём граждан осуществляется по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Гражданам, желающим записаться и прибыть на личный приём к руководителю Южного следственного управления на транспорте, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий их полномочия (в случае представительства интересов гражданина), заявление по существу вопроса о нарушении их прав и законных интересов, документы и материалы по рассмотрению указанного вопроса государственными органами, в том числе судебными и правоохранительными, органами местного самоуправления.

Консультации по вопросам записи на приём можно получить по телефону: (863) 210-77-07, 210-77-16, (861) 259-14-29.