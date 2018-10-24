Свыше 16 миллионов победителей лотерей за 9 месяцев 2018 года приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России

По лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России за 9 месяцев 2018 года, выплачено более 16 миллионов выигрышей на общую сумму более 2 млрд рублей. По данным статистики государственных лотерей в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за 9 месяцев 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 36 %.

Больше всего обладателей счастливых билетов, купленных в отделениях Почты России, оказалось в Московской области – больше 1 млн человек. Более 800 тысяч человек проживает в Москве, свыше 700 тысяч – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наиболее удачливыми оказались владельцы 77 билетов, приобретенных в отделениях Почты России, каждый из них выиграл свыше 2 млн рублей. Девять победителей проживают в Московской области, по 5 человек – в Краснодарском крае и г. Москве.

Обладателями крупных выигрышей от 1 млн рублей за 9 месяцев 2018 года стали 75 клиентов Почты России. 7 победителей проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по 4 человека – в Тверской области, Ханты-Мансийском АО и Ставропольском крае.

Стоит напомнить, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести лотерейные билеты в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.