В Новороссийске депутат совета муниципального образования город-курорт Анапа предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа по обвинению в убийстве 57-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ), а также незаконном приобретении и ношении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 7 мая 2018 года мужчина, находясь в районе станицы Раевской, произвел из изготовленного самодельным способом из газового пистолета «ИЖ-79-8» не менее 6 выстрелов в область головы и туловища 57-летнего мужчины, который приходился ему крестным отцом, после чего скрылся. Погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Вину в совершенном убийстве мужчина признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.