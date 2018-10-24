В Тбилисском районе проводится проверка по факту смерти подростка

В правоохранительные органы Тбилисского района 23 октября 2018 года поступило сообщение о доставлении в больницу трех несовершеннолетних с признаками токсического отравления газом. Один из доставленных скончался в больнице. По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, сотрудниками Росгвардии в ходе патрулирования в заброшенном доме в станице Тбилисской обнаружены 3 несовершеннолетних мальчика в бессознательном состоянии, которые были госпитализированы медиками с признаками отравления газом. Один из них, несмотря на оказанную помощь, скончался. В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты 3 использованных газовых баллончика для заправки газовых горелок, пары которых, как предполагает следствие, подростки вдыхали.

При осмотре тела несовершеннолетнего внешних насильственных телесных повреждений не обнаружено. С целью установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.