Баба-Яга отметит День Рождения

Пока в США готовятся к Хэллоуину, в Сочи отметят День рождения Бабы-Яги. Необычный праздник пройдет с 26 октября по 4 ноября в «Сочи Парке».

- В расписании парка добавятся новые шоу, территорию украсят эффектными фотозонами, а в ресторанах и кафе появятся специальные предложения. В эти дни в «Сочи Парке» будет совмещено три варианта программы: детский праздник днем, семейные представления вечером и хоррор пати после заката, - сообщили в пресс-службе парка.

Днем, с 11.00 до 18.00, дети и взрослые поучаствуют в конкурсе на самый страшно веселый костюм, мастер-классах по вырезанию светильника из настоящей тыквы, увидят кукольные представления и шоу мыльных пузырей. Кстати, для маленьких гостей в тематических костюмах предусмотрена скидка в 10 процентов на детские билеты. В 18.00 начинается вечерняя программа (16+), главными событиями которой станут магическое шоу от Чернокнижника, мистический спектакль «Факультет мертвых душ» с Николаем Гоголем в главной роли и огненное шоу. В праздничную неделю в «Сочи Парке» появятся три лабиринта страха, которые будут доступны только вечером. Тех, кому за 18, 26 и 27 октября в Белом шатре ждут на хоррор пати. Бармен-шоу, ди джей сет и go-go стартуют в 20.00. Четыре аттракциона и лабиринт страха будут работать практически до полуночи.

Ирина СИЗОВА