Приговор за «неправильное вождение»

В Геленджике вынесен приговор в отношении женщины, пытавшейся скрыться от судебного пристава.

В соответствии с решением суда, гражданка должна выплатить 56 тысяч рублей в пользу физического лица. В ходе проведения исполнительных действий, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», женщине был предоставлен срок для добровольного погашения задолженности. По прошествии данного срока начались действия по принудительному взысканию.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Геленджикского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю вызвал неплательщицу на приём. Гражданка явилась на собственном автомобиле. Этот самый автомобиль, припаркованный в непосредственной близости от здания отдела судебных приставов, и был обнаружен работником Службы.

Судебный пристав сообщил неплательщице о намерении составить акт описи и ареста транспортного средства в счет погашения задолженности. Вместо ответа женщина села за руль автомобиля и начала движение несмотря на то, что судебный пристав находился рядом. В результате, должница совершила наезд на работника Службы.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Приговором Геленджикского городского суда Краснодарского края гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.