«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей на улице Магистральная

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает замену водопроводных сетей протяженностью 955 метров диаметром 150 мм на улице Магистральной.

На сегодняшний день специалисты выполнили прокладку около 200 метров водопроводных сетей. Кроме того, подготовлено свыше 40 технологических разрытий под монтаж водопроводных колодцев в местах переключения абонентов, а также на двух распределительных узлах для монтажа водопроводных камер на пересечении улиц Текстильная и Магистральная, Магистральная и Дежнева.

«Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы городских сетей и последовательное повышение качества услуг, предоставляемых краснодарцам, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Замена участка водопровода на улице Магистральной призвана улучшить качество водоснабжения более 200 домов частного сектора в границах улиц Дежнева, Магистральная, Текстильная и Молодежная».

Отметим, что замена сетей осуществляется комбинированным методом. В местах зеленых насаждений специалисты используют современную технологию горизонтально-направленного бурения, позволяющую прокладывать подземные коммуникации, не изменяя окружающий ландшафт.