Вектор развития Новокубанского района

На очередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты приняли постановление «О мерах, принимаемых органами местного самоуправления в Новокубанском районе по социально-экономическому развитию территорий в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Мы ввели в практику проведение Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании Краснодарского края через отработку проблем, она уже не новая. Почти месяц комитеты отработали непосредственно в Новокубанском районе. Буквально на прошлой неделе мы провели заседание круглого стола с представителями администрации района и Совета муниципального образования, - рассказал Юрий Бурлачко. Спикер ЗСК отметил, что рассматриваемое постановление стало итогом проведенной работы. Выступая перед депутатами, глава администрации Новокубанского района Александр Гомодин отметил, что все те проблемы, которые были выявлены, сейчас решаются. - Благодарю депутатов за поддержку. Уверен, что все положения Указа Президента в Новокубанском районе будут исполнены, - отметил Александр Гомодин. - Работа ведется. Достижения есть, и мы их поддержим. Теперь необходимо, чтобы новая форма развития района наполнилась и новым содержанием, - заключил Юрий Бурлачко. Круглый стол, посвященный проблемам развития Новокубанского района, состоялся в ЗСК 18 октября.