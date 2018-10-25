Соблюдая интересы государства и общества

В зоне внимания Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Краснодарскому краю важнейшие процессы, связанные с конкуренцией, ценообразованием, добропорядочным сотрудничеством, формированием благоприятной среды для развития целого ряда отраслей и производств. Сегодня гость нашей редакции — руководитель ведомства Олег Леонидович Тихенький.

Формула успеха

— Олег Леонидович, можно ли утверждать, что формула успешной деятельности УФАС РФ по Краснодарскому краю включает в себя три важные составляющие: законодательство, правоприменение и уровень квалификации сотрудников?

— Конечно. Причем это должно касаться не только нашего ведомства, но и любого другого, которое хочет добиться положительных результатов в своей деятельности. Полномочия, которые мы осуществляем, достаточно широкие. Это контроль за выполнением федерального законодательства о защите конкуренции во всех сферах экономики, законодательства о торговой деятельности, размещения государственного и муниципального заказов, рекламной деятельности.

Цели и задачи остались прежними. В частности, пресекать злоупотребление доминирующим положением, разрушать картели и жесточайшим образом наказывать за их создание. Это цели, которые на самом деле являются едиными целями для любого антимонопольного органа в любом регионе или в стране.

Все законы, неукоснительное выполнение которых мы контролируем, федеральные. Но дело в том, что стремительно и динамично развивается экономика и соответственно меняется жизнь. Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что на своем мобильном телефоне мы можем видеть своего собеседника во время разговора с ним? А сегодня это реальность. Причем меняется не только жизнь, но и законодательная база.

Безусловно, иногда бывают нестыковки в законодательстве, и для их устранения во всех уровнях власти работают соответствующие органы, обладающие правом законодательной инициативы, которые отслеживают ситуацию и вносят изменения в те или иные документы.

— А что касается правоприменения? Всё ли так безоблачно?

— Не буду это утверждать, потому как здесь есть свои пробелы. Поэтому все свои предложения по внесению изменений в действующее законодательство мы отправляем в Федеральную антимонопольную службу РФ, также анализируем сложившуюся судебную практику и всегда приглашаем к диалогу судей арбитражного суда, которые принимают участие во всех наших крупных совещаниях. И необходимо отметить, что в настоящее время в федеральных округах мало различной правоприменительной практики, потому что в регионах все стараются привести ее к единообразию.

Но опять же, на каждой территории своя экономика, свои особенности, поэтому сравнивать, к примеру, Сахалинскую область и Краснодарский край будет неправильно. Поэтому, несмотря на имеющиеся различия в экономике, антимонопольная служба стремится к выработке единообразной правоприменительной практики, направленной на защиту и развитие конкуренции.

Главное — не проспать

— Активное содействие развитию конкуренции в стране — важнейшая задача. Как говорится, там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже.

— Совершенно верно. И выполнение задачи по активному содействию развитию конкуренции в стране прописано в Указе Президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В частности, помимо других в качестве основополагающих принципов названы сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципалитетами в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на товарных рынках, обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности в стране, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства.

Понятное дело, что бизнес «заточен» на получение прибыли. Нет ни одного предпринимателя, который начал бы свое дело себе в убыток. Но есть законные способы заработать и незаконные. К примеру, кто-то стал на предприятии применять современные технологии, снизил энергозатраты, всё автоматизировал, купив новое оборудование, и в итоге снизил стоимость конечного продукта по сравнению с конкурентами. В этом случае все его действия заслуживают одобрения. Конечно же, эти действия подстегивают конкурентов к развитию и получению большей прибыли. И здесь всё законно.

— А если власть будет создавать преференции для одного-двух конкретных производителей?

— То они развиваться не будут. Это касается и производства комбайнов, и работы общепита — всей экономики. Конкуренция — это самое главное в ее развитии. Там, где она заканчивается, начинается стагнация производства. Как только появляется монополия, то сразу же товар дорожает. Появились торговые сети — и сразу же выросла цена на товар, сократилось количество магазинов шаговой доступности. Но законодатель сказал, что давайте определим новые правила для торговых сетей, и поэтапно закон о торговле устанавливает их в интересах местных товаропроизводителей.

Большие возможности малого

— Целый ряд государств уже доказал, что малый бизнес имеет широкие возможности, а у нас в стране крупные корпорации занимают очень большое место в экономике. Вспомните, какой была Южная Корея в шестидесятые годы двадцатого века и какая она сейчас,— говорит Олег Тихенький. — Там, где есть бизнес, государство не должно активно присутствовать. Взять, к примеру, пассажирские перевозки. В некоторых российских регионах МУПы занимают доминирующее положение, а ведь частники работают ничуть не хуже. Их также проверяют, и они обязаны выполнять все требования, оговоренные контрактами.

То же самое можно сказать и о детских дошкольных образовательных учреждениях. Построить один детский сад — это вложить в его возведение порядка 150 миллионов рублей. Но ведь можно создать пять — десять частных, которые обойдутся значительно дешевле. Да и количество детей и педагогов будет меньше, а качество обучения ничуть не хуже, если не лучше. Ведь в этом случае начинают работать законы конкуренции: к частнику с плохой репутацией детей не поведут.

— Что можете сказать о нарушениях законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления?

— Они должны снижаться, и за нарушения и издание актов, препятствующих развитию бизнеса, чиновники несут ответственность: им выдаются предписания, ФАС выносит предупреждения. И мы должны идти на дисквалификацию чиновников, если они систематически нарушают федеральное законодательство. Были случаи, когда чиновники пытались «закрыть» свой регион от поставок продукции из соседних регионов, и это несмотря на то, что завозимая продукция была качественной и недорогой. Мотив был таким: если будете привозить, то обязаны платить за это определенную сумму в бюджет. Нарушение единого экономического пространства? Несомненно.

В целом малый и средний бизнес эффективен всегда, потому как выстраивает свою деятельность таким образом, что закрывает ею потребности людей. И он должен развиваться без каких-либо помех с любой стороны, и прежде всего — со стороны государства.

Бизнес-сообществу необходимо активнее использовать тот инструмент, который у него есть в нашем лице. Мы можем в рамках закона помочь предпринимателям решить их проблемы в части недобросовестной конкуренции и административных барьеров, которые порой устанавливают органы власти.

В Краснодарском крае конкуренция развита во многих отраслях более значительно, чем по стране, и краснодарцы те задачи, которые поставил президент, выполнили и даже перевыполнили. В крае очень активно развивается экономика, и это можно видеть по достигнутым результатам в тех или иных отраслях. И в сфере туризма предприятия курортно-санаторного комплекса стремятся активно конкурировать друг с другом, переработка сельскохозяйственной продукции очень развита.

Серьезный рычаг

Основная проблема кроется в энергетике. И с наличием мощностей, и с поставкой услуг потребителю. Ведь ни для кого не секрет: для того чтобы успешно развивать бизнес, необходимо скрупулезно подсчитать, во сколько обойдется конечный продукт, составить бизнес-план. А ведь электроэнергия, газ и вода составляют определенные затраты, и предприниматель должен это знать. Когда энергетики или газовики несвоевременно делают расчеты или отказывают в поставках услуг, предоставлении мощностей, то от этого страдает предприниматель. И в данной ситуации уже приходится подключаться антимонопольным органам.

В Краснодарском крае очень большое количество жалоб поступает в наше ведомство именно на энергетиков-поставщиков. В регионе две основные компании уже неоднократно штрафованы, но мы идем дальше. Направлено письмо на имя главы края с предложением провести совместное совещание с участием органов, занимающихся регулированием таких вопросов, УФАС, энергетиков и прокуратуры. Надо решать проблему!

— До недавнего времени антимонопольная служба привлекала к ответственности юридические лица. Компания нарушила — суд взыскивает с нее штрафы. Есть ли еще способ на нее повлиять?

— В федеральном законодательстве есть еще один действенный рычаг: дисквалификация руководителя за систематические нарушения. Мы начали возбуждать в отношении таких руководителей — должностных лиц административные дела за первое нарушение. Если это не подстегнет энергетиков к тому, чтобы навести должный порядок в своей отрасли, то материалы будем направлять в судебные органы для принятия решения о дисквалификации руководителей. И это касается всех поставщиков энергоресурсов!

Поступило в антимонопольную службу заявление от потребителя, указывающее на нарушение,— проверим, и штрафы грозят теперь не только компаниям, но и должностным лицам. И это очень серьезный шаг воздействия. Поэтому компаниям — поставщикам энергоресурсов придется свести количество нарушений на нет. В противном случае перед должностными лицами замаячит картина объяснения в судах с возможностью их последующей дисквалификации. А это и есть подтверждение их неэффективности как руководителей. Поэтому надеюсь, что количество заявлений на нарушения со стороны поставщиков энергоресурсов снизится по причине принятия мер по ужесточению контроля руководителями данных компаний за своими сотрудниками по соблюдению действующего законодательства.

И на них есть управа

— По объему второе место занимают жалобы, касающиеся рекламы, которая поступает на мобильные телефоны, и это серьезная проблема,— считает глава УФАС РФ по Краснодарскому краю. — Как нередко бывает в повседневной жизни? Пришел покупатель в магазин — ему обещают какую-либо скидку по дисконтной карте. Получив дисконт, он расписывается за получение карточки и, придя домой, забывает, где оставил свой «автограф». Проходит некоторое время — и обладатель карточки начинает получать различные рекламные SMS-сообщения по несколько раз на день в течение суток. И днем, и ночью. Естественно, человек возмущен происходящим и в раздражении пишет заявления в антимонопольную службу с просьбой разобраться и избавить его от давления телефонных посланий.

Конечно же, мы реагируем, находим компанию, та в свою очередь ищет документ, в котором расписался заявитель, после чего копию отсылает нам. Вся эта процедура требует времени, денежных затрат. И таких заявлений по поводу поступления рекламных сообщений на мобильный телефон очень много.

Еще один момент. ФАС неоднократно поднимала вопрос о выдаче операторами SIM-карт, потому что с их помощью возможно совершение серьезного правонарушения или же преступления, ими могут воспользоваться те, кто уже сменил свое место жительства и уехал в другой регион. Если же произошло правонарушение, то на поиск обладателя «симки» также тратится время, и это влечет за собой финансовые расходы. Поэтому, по нашему мнению, необходимо ужесточить процедуру выдачи, как в других странах, где тебя десять раз проверят и только затем ты получишь карту.

— Расскажите о работе вашего ведомства в сфере организации государственных и муниципальных закупок, недопущения нарушения сроков и условий торгов.

— Существуют жалобы, которые подают индивидуальные предприниматели и компании, пытающиеся защитить свои интересы. Это в том случае, когда их не допустили к торгам. Естественно, мы должны стоять на защите интересов предпринимателя, если его незаконно отстранили от участия в процедуре торгов, принимать все меры для того, чтобы государственные и муниципальные закупки проводились на честной основе.

Есть и другая часть заявителей: когда группа компаний подает жалобу для того, чтобы ее… просто подать. Это и есть так называемые профессиональные жалобщики, и действия некоторых из них нарушают уголовное законодательство. И здесь я воспользовался дополнительной статьей в законе, которая до недавнего времени в регионе не применялась. Теперь жалобу отозвать будет невозможно. Подали — и мы всё равно ее будем рассматривать как сообщение о нарушении законодательства. Причем нередко жалоба подавалась в последний день, разрешенный для подачи. Мы начинаем ее рассматривать, а за это время заявитель уже видит, кто победил в торгах. Может ли в такой ситуации быть случай вымогательства? Не исключено. Поэтому мы решили, что все жалобы будут рассматриваться.

— А если они надуманные?

— Если они надуманные и препятствуют процедуре проведения торгов, а нарушение не повлияло на процесс, то мы даем возможность заключения контрактов. Если видим, что подано определенное количество заявок, то есть была честная конкуренция, то зачем же отменять торги? Ведь конечная их цель — обеспечить потребителя какими-либо услугами. Например, благоустроить территорию, доставить в срок товар и т. д. И когда вмешивается какая-то компания, чтобы сорвать с кого-то куш, то это уже другая ситуация. Словом, если нарушения несущественные, не влияющие на процедуру проведения торгов, то ФАС на жалобы реагировать не будет и мы говорим, что торги состоялись с участием конкурентных компаний. В этом случае не надо ждать переторговки, и здесь государственный контроль может быть излишним. Мы никогда не отменим торги, если преследуется благая цель: поставить качественный товар в нужное время и место или же выполнить те или иные работы так же качественно и в срок.

— А если у кого-то возникает желание, чтобы победило какое-нибудь лицо? Скажем, близкое председателю комиссии?

— В этом случае мы отреагируем как контрольный орган и отправим всю необходимую информацию в правоохранительные органы о том, что конкретный чиновник злоупотребил своим правом.

Если определенное количество компаний задействовано в сговоре, то это уже картель, который сегодня руководством страны признан как наиболее опасное экономическое преступление. И действия их направлены на получение контракта по завышенной цене. Поэтому антимонопольная служба пресекает такие нарушения законодательства, и мы действуем строго в рамках закона, соблюдая интересы государства и общества.

— Спасибо за беседу. Редакция газеты «Кубань сегодня» желает вам и вашим коллегам дальнейших успехов и эффективной деятельности по реализации антимонопольной политики в регионе.

Михаил МУСАЕВ

Фото Константина СЕМЕНЦА