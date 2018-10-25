Вениамин Кондратьев: «Мы создаем курортную инфраструктуру высочайшего уровня»

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию курортной отрасли региона.

Выездное заседание об итогах летнего сезона 2018 года и приоритетных направлениях подготовки к сезону следующего года состоялось в Туапсе. В нем приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор, курирующий направление, Василий Швец, руководители профильных ведомств, главы курортных территорий и представители предприятий санаторно-курортной отрасли.

В рамках совещания подвели итоги летнего сезона, проанализировали возникшие проблемные вопросы, а также определили приоритетные направления подготовки к предстоящему туристическому сезону 2019 года.

Рынок диктует развитие

Вениамин Кондратьев оценил развитие инфраструктуры для туристов в Туапсинском районе. Вместе с губернатором предприятия санаторно-курортного комплекса осмотрели спикер ЗСК Юрий Бурлачко и заместители главы региона.

В рамках реализации инвестиционного проекта, заключенного на форуме в Сочи, в поселке Небуг завершается строительство круглогодичного гостиничного комплекса Lavicon.

Первая очередь отеля, включающая девяносто номеров различной категории, уже работает. Для туристов предусмотрена различная развлекательная инфраструктура, а также собственный пляж. В высокий курортный сезон гостиница принимает порядка двадцати тысяч человек. В конце года планируется ввести в эксплуатацию еще 72 номера.

В настоящее время здесь трудится 120 человек. После запуска второй очереди число рабочих мест увеличится на 80 единиц. Общий объем инвестиций в создание отеля составит 2,7 млрд рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, наличие подобных гостиничных комплексов позволит дополнительно привлечь отдыхающих.

— Объективно окупаемость строительства — это не перспектива ближайших лет. Но в дальнейшем выиграет не только Туапсинский район, но и в целом курорты нашего края. Эффект будет колоссальным. Мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня,— отметил губернатор.

Кроме того, глава региона осмотрел санаторий «Автотранспортник России». Комплекс функционирует с 1988 года, к его реконструкции приступили около трех лет назад. За это время объем инвестиционных вложений составил порядка 90 млн рублей. В 2018 году введен в эксплуатацию новый спальный корпус на шестьдесят мест.

В санатории есть бювет с минеральной водой, разработаны лечебные программы, которые пользуются спросом, в том числе в осенне-весенний период.

— В межсезонье тоже можно зарабатывать. Гибкая система ценообразования, широкий комплекс услуг дают конкурентное преимущество,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Еще пять лет назад мы не имели такого уровня развития курортной инфраструктуры в Туапсинском районе, но рынок заставляет быть конкурентоспособными, работать на опережение тенденций.

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 45 соглашений на общую сумму 45,27 млрд рублей. Они направлены в том числе на развитие существующей курортной инфраструктуры, а также на строительство новых объектов. Предусматривается создание более 4,2 тыс. рабочих мест.

Перспективное направление

Среди перспективных направлений развития санаторно-курортного комплекса региона создание сети марин, отметил глава региона в ходе осмотра гостиничного комплекса в поселке Небуг.

При отеле планируется оборудовать стоянку, куда смогут заходить маломерные суда из близлежащих курортных городов.

— Одна или даже несколько марин проблему не решат. Они нужны по всему побережью края: в Анапе, Новороссийске, Туапсе. Этот вид отдыха сможет привлечь новую категорию туристов,— считает глава региона.

По его словам, реализация проекта позволит создать в крае район интенсивного яхтинга.

— Развитие сети марин в регионе должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства. Иного пути нет. Сеть марин позволит людям на яхтах отдыхать по всему побережью вплоть до Крыма,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Реальная отдача

Подводя итоги летнего сезона текущего года, губернатор подчеркнул, что турпоток на курорты региона вырос по сравнению с прошлым годом на шесть процентов и составил 15,6 млн человек.

— Сегодня отрасль показывает положительную динамику. В регионе развивается система «всё включено», обустраиваются пляжи, растет уровень обслуживания. Эти изменения замечают отдыхающие,— отметил глава Кубани.

По мнению Вениамина Кондратьева, курортная сфера дает реальную отдачу: растут объемы услуг, налоговые платежи. За восемь месяцев предприятия перечислили в бюджет почти 5 млрд рублей — это на 14 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Конкурентное преимущество

Востребованность кубанских здравниц показал впервые введенный в этом году курортный сбор. Как уточнил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, на сегодняшний день в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 82,6 млн рублей.

— Это на 18 процентов больше запланированного. Теперь эти средства пойдут на благоустройство и озеленение курортных объектов тех территорий, где шел эксперимент,— напомнил руководитель ведомства.

В то же время есть ряд ситуаций, по которым остаются вопросы. Так, на Кубани продолжается работа по выявлению «черных» отельеров, работающих вне закона. Обеспечение безопасности на курортах также в приоритете. Кроме того, к следующему летнему сезону планируется привести все пляжи края к единому облику. Это даст курортам Краснодарского края конкурентное преимущество перед другими регионами и странами, считает Вениамин Кондратьев.

Финансирование увеличивается

На модернизацию системы водоснабжения и водоотведения края в следующем году выделят порядка 1,4 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на решение проблем коммунальных сетей в Ейске, Тамани, Геленджике и Новороссийске, сообщил Вениамин Кондратьев в ходе совещания по итогам курортного сезона.

По словам губернатора, дальнейшее развитие городов и районов Кубани невозможно без модернизации коммунальных сетей.

— Со своей стороны край подал заявки на участие в федеральных программах, но просто сидеть и ждать денег мы не можем. Нужно модернизировать инфраструктуру своими силами,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что финансирование программы развития ЖКХ края по водоснабжению и водоотведению увеличено до 770 млн рублей.

— Ейск, Тамань, Геленджик и Новороссийск — это территории, где есть системные проблемы, и их решение сейчас в приоритете. Пока сумма небольшая, но, ежегодно наращивая финансирование программы, постепенно проблему мы снимем,— подчеркнул глава региона. — Не может быть качественного курорта без качественной инфраструктуры.

Губернатор добавил, что для участия в программе у муниципалитетов должны быть проработанные проекты. При этом сейчас у многих территорий не хватает средств даже на подготовку проектно-сметной документации.

— Поэтому со следующего года мы решили предусмотреть софинансирование муниципалитетов на изготовление проектов по социально значимым и затратным объектам водоснабжения и водоотведения. На это в бюджете есть деньги,— заключил Вениамин Кондратьев.

Сервис улучшается — туристов прибавляется

Глава региона отметил, что на увеличение турпотока на курортные территории Кубани влияет в том числе постоянное повышение уровня сервиса и расширение спектра предлагаемых услуг.

Как уточнил руководитель профильного регионального министерства Христофор Константиниди, сегодня в крае открыто 620 объектов турпоказа. За девять месяцев текущего года их посетило более 5,6 млн человек.

Кроме того, разработано триста туристических маршрутов, двадцать шесть из которых запущено в этом году. Наиболее масштабный — «Золотое кольцо Боспорского царства» — охватывает Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. Федеральным агентством по туризму он включен в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

Для развития событийного туризма в этом году на Кубани создана специальная дирекция. Ее главная задача — обобщение информации обо всех значимых событиях края и составление календаря мероприятий, а также оказание организационной, информационной и методической поддержки в их проведении.

— Событийная дирекция — это эффективный инструмент развития наших курортов, особенно горных и степных территорий,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что еще одним актуальным направлением для Краснодарского края является этнотуризм. Его поддержка в целом положительно скажется на состоянии отрасли виноградарства и виноделия.

— Санаторно-курортная отрасль демонстрирует положительную динамику поступления доходов во все уровни бюджета. Одним из перспективных направлений является энотуризм. Важно его поддержать, снизить административные барьеры для виноделов. Наша задача — дать возможность малому предпринимателю реализовать себя,— подчеркнул председатель регионального парламента.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Фото из открытых источников