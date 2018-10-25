Помощь важна и очень нужна

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором директор Департамента внутренней политики краевой администрации Галина Москалева озвучила депутатам информацию о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих свою деятельность на Кубани.

В свою очередь председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов рассказал о мерах поддержки НКО на законодательном уровне.

Сегодня в Краснодарском крае зарегистрировано 6560 некоммерческих организаций и по этому показателю регион занимает первое место в Южном федеральном округе. Причем большая часть из них — социально ориентированные.

Как уточнила Галина Москалева, в 2016—2018 годах средства из краевого бюджета получили 53 НКО, деятельность которых направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие детского и молодежного творчества, социальную поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганду спорта, здорового образа жизни, охрану окружающей среды, защиту животных и т. д.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Ежегодно на эти цели выделяется порядка 16 миллионов рублей, но, как отметила Галина Москалева, заявок от НКО поступило на сумму в несколько раз больше.

— Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям — это очень важно,— подчеркнул председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. — Если мы не уделим должного внимания нашим общественникам, то всегда найдутся те, кто перехватит эту инициативу, что зачастую и происходит. И в нынешней ситуации это недопустимо.

Очень внимательно нужно подходить и к выстраиванию конструктивного диалога, в котором заинтересованы все, в том числе и общественники. Механизм взаимодействия краевой власти с общественными организациями выстраивается в рамках совместных выездных заседаний, в том числе и на различных тематических консультационных площадках, и такую работу необходимо продолжать.

— Нужно очень тщательно подойти ко всему комплексу помощи социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, не прекращая информационную и консультационную помощь НКО со стороны власти,— акцентировал Юрий Бурлачко.

В ходе планерного совещания депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края обсудили дополнительные меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций и по итогам обсуждения приняли резолюцию. Региональному Министерству финансов рекомендовано рассмотреть вопрос увеличения финансирования НКО, и соответствующее поручение дано комитету ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

Что касается текущего контроля за реализацией подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае», то его будет осуществлять комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями.

Михаил МУСАЕВ