Награды за объективность

В Краснодаре объявили финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В торжественной церемонии награждения, которая прошла в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, принял участие вице-губернатор Алексей Копайгородский, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов.

От имени губернатора заместитель главы региона поприветствовал участников мероприятия.

— Для Кубани большая честь принимать Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион». Хочу поблагодарить организаторов за выбор нашего края,— подчеркнул Алексей Копайгородский.

Он также отметил, что на Кубани проходит большое количество мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу, «Формула-1», открытие Крымского моста и другие.

— Все эти значимые события освещаете именно вы — наши журналисты, профессионально и добросовестно. Желаю удачи всем участникам,— обратился вице-губернатор к присутствующим.

В свою очередь Александр Акопов отметил помощь руководства края в организации мероприятия.

В этом году на конкурс поступило около шестисот заявок. К участию была отобрана 481 работа от 152 телекомпаний из 83 населенных пунктов.

В ходе торжественной церемонии были награждены финалисты в двадцати номинациях конкурса тематического направления «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». В номинации «Программа о спорте» в финал вышли в том числе журналисты из Краснодара с программой «О спорте спорно» (МТРК «Краснодар»). В номинации «Просветительская программа» — телеканал «Кубань 24» (ГУП КК «ТРК НТК») с проектом «Сфера жизни. Мусор».

Заключительный этап «ТЭФИ-регион» с определением победителей и вручением главного приза — шестикилограммового Орфея состоится в Самаре в конце ноября.