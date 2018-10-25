Будут взносы — будет и ремонт

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский провел совещание по вопросам капремонта в многоквартирных домах края.

В обсуждении выполнения региональной программы приняли участие гендиректор Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вячеслав Анпилогов, глава региональной государственной жилищной инспекции Диана Трушкова, а также руководство городов и районов.

Вице-губернатор Анатолий Вороновский отметил, что сегодня в многоэтажках проживает около половины кубанцев. Капремонт в таких домах начал производиться массово десять лет назад. В рамках федерального законодательства с 2008 по 2013 год с бюджетной поддержкой было обновлено свыше 3,5 тысячи домов, в которых проживает порядка пятисот тысяч человек.

В 2014 году были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, и с тех пор капремонт осуществляется по новым правилам — за счет средств собственников помещений. В 2015 году, благодаря собранным средствам, было отремонтировано 129 домов, в 2016-м — 499, в прошлом году — 833.

На совещании обсуждалась текущая ситуация с ремонтными работами и проблемные моменты. В частности, прозвучало, что трудности возникают не только на этапе определения фонда, куда ежемесячно на специальный счет отчисляются деньги, но и при проведении самих работ. Имеют место случаи некачественного выполнения своих обязательств со стороны подрядчиков и технических заказчиков. Последние, например, иногда искусственно затягивают сроки подготовительных мероприятий. Кроме того, в ряде районов зафиксирован низкий уровень собираемости взносов не только с населения, но и за муниципальное имущество.

— Напоминаю главам всех муниципальных образований, что нужно работать в тесном контакте с фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Муниципалитеты в первую очередь должны быть заинтересованы в повышении процента собираемости взносов. Будет больше поступлений — будет уверенность в исполнении краткосрочного плана при формировании плана на следующий период,— резюмировал Анатолий Вороновский.