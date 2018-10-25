Верное решение

На встрече с жителями станицы Старокорсунской глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что участок площадью 0,5 га в ее центре, на котором более двух лет назад планировалось строительство многоквартирного дома, возвращен в муниципальную собственность. Судьба этой территории — один из проблемных вопросов, озвученных жителями на предыдущей встрече с Евгением Первышовым в ст. Старокорсунской в начале 2017 года.

— Возведение в районе частного сектора станицы точечного многоэтажного жилого дома нельзя было допустить. Как и говорили на предыдущей встрече, мы провели работу по расторжению договора аренды. В течение года прошли необходимые процедуры, участок вернули в муниципальную собственность. Теперь будем его использовать только для развития социальной инфраструктуры. Здесь разместим или детский сад, или спортивный комплекс. Возможности по каждому варианту прорабатываем, окончательное решение примем после консультации с жителями Старокорсунской,— сказал Евгений Первышов.

Он также заверил, что теперь многоквартирное жилое строительство на этом участке исключено. Встреча с жителями, в которой приняла участие глава администрации Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная, прошла на территории по ул. Ленина, 87/1. Там же проходило предыдущее общение жителей станицы и главы краевого центра в феврале 2017 года.

Евгений Первышов рассказал, что по предварительному заключению Департамента архитектуры и градостроительства Краснодара площади этого земельного участка достаточно для размещения детского дошкольного учреждения на 120 мест. Также в стадии проработки возможность строительства здесь многофункционального муниципального спортивного комплекса.

В ст. Старокорсунской Краснодара отремонтируют 2,5 км водопровода и пробурят новую скважину.

Решение проблем с водо- и электроснабжением, а также вопросы ремонта дорог, прокладки тротуаров, развития социальной инфраструктуры глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко обсудили на встрече с жителями станицы.

— Такие встречи помогают нам расставить приоритеты по решению наиболее важных вопросов для жителей, тем более что мы стараемся максимально участвовать во всех федеральных и региональных программах. Серьезные задачи ставим перед ресурсоснабжающими организациями. По многим направлениям — строительству социальных объектов, ремонту дорог темпы беспрецедентные для нашего города. Это те возможности, которые мы используем и будем использовать, чтобы поступательно решать проблемы, обозначенные жителями Старокорсунской,— сказал Евгений Первышов.

Во встрече с жителями станицы также приняли участие заместитель главы города Виталий Косенко, первый замглавы администрации Карасунского округа Елена Иванова, глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная, руководители департаментов и управлений подразделений администрации, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Агеев, депутаты городской Думы, представители ресурсоснабжающих организаций города.

Один из наиболее острых вопросов — модернизация и развитие системы водоснабжения станицы. Как рассказал заместитель директора Департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко, в 2018 году в Старокорсунской заменили четыре километра старых водопроводных труб. В 2019 году эта работа будет продолжена, запланировано заменить еще 2,5 км. Также в ближайших планах пробурить новую артезианскую скважину. Это позволит улучшить водоснабжение станицы.

Жители ул. Краснопартизанской пожаловались на частые отключения электроснабжения, перепады напряжения в сети. Заместитель начальника Краснодарского РРЭС ПАО «Кубаньэнерго» Евгений Куличкин ответил, что в ближайшее время специалисты проведут комплексное обследование электросетевого хозяйства улицы и устранят неисправности.

Также обсудили необходимость ремонта дорог в Старокорсунской. Жители отметили, что нужно привести в порядок ул. Пролетарскую, Чонгарскую, Школьную, Интернациональную.

В 2018 году в станице выполнен ремонт восьми гравийных улиц, до конца года обновят гравийное покрытие еще на четырех. Отдельной темой на сходе стала необходимость прокладки тротуаров, которых в Старокорсунской практически нет. Сейчас идет проектирование тротуаров на участках улиц Шевченко, Ленина, Базарной и Чонгарской.

Кроме того, в первой половине 2019 года в Старокорсунской отремонтируют мемориал в сквере «Прохладный» в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Перед встречей с жителями станицы Евгений Первышов побывал на земельном участке по ул. им. Ленина, 87/1, в ст. Старокорсунской Краснодара. На этой территории вместо многоэтажного дома будет построен детсад или спорткомплекс.

Встречи с жителями пригородных населенных пунктов глава города проводит регулярно.