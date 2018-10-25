Исключить все опасности

Обеспечение мер безопасности в образовательных учреждениях, во время предстоящих массовых мероприятий (общественных, культурных, спортивных и т. д.), на объектах железнодорожного транспорта обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК), которое провел заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. Особое внимание уделили теме защищенности от различных угроз школ и пришкольных территорий.

— Всем понятно, почему мы сегодня возвращаемся к этому вопросу. Несмотря на то, что все необходимые меры безопасности принимаются, тем не менее человеческий фактор никто не отменял. Керченские события — повод для всех нас еще раз проверить, все ли находятся на своих местах, предупреждены и обучены, всё ли оборудование работает должным образом, еще раз тщательнейшим образом проверить каждый угол, чтобы исключить даже самую малую вероятность каких-либо угроз и происшествий, в которых могут пострадать дети,— сказал Виталий Косенко.

В заседании комиссии приняли участие начальник Управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко, руководители структурных подразделений администрации города, представители силовых, надзорных, правоохранительных структур и ведомств.

О работе по обеспечению антитеррористической защищенности важных инфраструктурных, социально значимых, административных и других объектов с массовым пребыванием людей рассказали заместитель директора городского Департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами, руководитель аппарата АТК Петр Азаряев и директор городского Департамента образования Алексей Некрасов.

По словам Петра Азаряева, на территории столицы Кубани расположено 1172 объекта, в том числе 408 образовательных учреждений (детских садов, школ, вузов, ссузов и т. д.), которые находятся в поле зрения городской антитеррористической комиссии, рабочими группами регулярно ведется их мониторинг на соблюдение требований защищенности от различных угроз.

Алексей Некрасов рассказал, что все городские школы оборудованы тревожными кнопками, их охраняют лицензированные казачьи ЧОПы. Продолжается введение в школах и детских садах строгого пропускного режима. Он уже действует в дошкольных образовательных учреждениях, поэтапно вводится в школах: заходить в учебные помещения посетители могут только по предварительному согласованию и в определенное время.

Кроме того, локально усиливают контроль на входах-выходах из зданий и с территорий образовательных учреждений в течение дня.

Отдельно на заседании АТК обсудили обеспечение мер безопасности при проведении массовых мероприятий, которые запланированы в городе в конце октября — начале ноября. Среди них — празднование столетия комсомола 29 октября, Дня народного единства 4 ноября, проведение футбольного матча и др.

Виталий Косенко поставил задачу максимально задействовать силы и средства городской полиции, казачьих дружин, охранных предприятий для обеспечения мер безопасности во время их проведения, при этом провести необходимую работу с активными футбольными болельщиками, напомнить им о необходимости соблюдать порядок в общественных местах.