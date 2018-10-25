Такие дела

C июля 1983 года, сразу после окончания Армавирского юридического техникума, начала работать инспектором отдела кадров в родном городе Славянске-на-Кубани. В 1990 году, после окончания Кубанского государственного университета, уехала работать в Ставрополь, где работала юрисконсультом в госучреждениях. Тринадцатого июля 2003 года получила статус адвоката и была принята на работу в адвокатскую контору Октябрьского района г. Ставрополя Ставропольской краевой коллегии адвокатов. В июне 2012 года перевелась в Краснодарскую краевую коллегию адвокатов и по настоящее время работает в Октябрьском филиале Краснодара.

За время работы в адвокатуре подготовила несколько стажеров, которые в настоящее время работают адвокатами.

Профсоюзный билет как доказательство в суде

К адвокату, ведущему гражданские дела, люди обращаются по вопросам имущественных споров, с проблемами при вступлении в наследство, установлении отцовства, оформлении пенсий и т. д. Помощь в таких «житейских» делах, в которых, казалось бы, нет ничего громкого и резонансного, людям необходима, а успех и победа в гражданском процессе — это важное событие в жизни человека.

Адвоката Ольгу Николаевну Заболотную ее доверители рекомендуют как грамотного и добросовестного специалиста. Иногда к ней обращаются даже бывшие противники по уже прошедшим судебным процессам.

Мы разговаривали с Ольгой Николаевной о запоминающихся случаях из ее обширной судебной практики адвоката-цивилиста.

Вот одно гражданское дело, заинтересованным лицом в котором выступало Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ. С заявлением в суд об установлении юридического факта обратилась пенсионерка Ольга Тимофеевна С., человек в уже том возрасте, когда тяжело бороться за справедливость. Многие годы Ольга Тимофеевна проработала врачом-лаборантом в городе Грозном. Когда в Чечне начались военные действия, ее семья была вынуждена бежать в Россию. На новом месте пришлось работать санитаркой, почтальоном. Доказать стаж работы, высшее образование не удавалось, на все посылаемые запросы о документах ответ приходил один: не сохранились из-за военных действий. В 1995 году Ольга Тимофеевна получила статус вынужденного переселенца. По достижении пенсионного возраста в 2006 году ей была назначена пенсия по старости в соответствии со ст. 17 Закона РФ от 17.12.2001 №173-ФЗ в размере 5368 рублей. Как не расплакаться человеку, когда ничего доказать не получается, а из документов сохранился только профсоюзный билет!

Адвокат помогла составить заявление, где Ольга Тимофеевна написала следующее: «Мне известно, что я имею право на перерасчет пенсии в соответствии с Законом РФ „О государственных пенсиях в РФ”. С февраля 2004 года я постоянно проживаю в г. Краснодаре и являюсь гражданином России.

В настоящее время мне необходимо установить факт получения заработной платы в период работы на предприятиях г. Грозного. В подтверждение указанного факта предоставляю сохранившийся профсоюзный билет за №88210502 от 01.09.1967 года с указанием уплаченных мною членских взносов исходя из среднего заработной платы. Других документов, подтверждающих заработок, я предоставить не могу.

Учитывая то обстоятельство, что я на протяжении всей трудовой деятельности работала на государственном предприятии и в настоящее время не имею другой возможности подтвердить заработок, а запросы положительного результата не дали, я вынуждена обратиться в суд потому, что установление данного факта мне необходимо для повышения размера пенсии».

Суд принял во внимание наличие такого документа, как профсоюзный билет. По указанным в нем суммам членских взносов был произведен расчет заработной платы за необходимый период, а затем и перерасчет пенсии.

Элина БОРИСОВА