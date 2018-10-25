Заставляют биться сердца

Впервые в ЮФО кубанские врачи имплантировали клапаны сердца нового поколения.

Рентген-хирурги НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского в числе первых в России выполнили сразу три транскатетерные имплантации новейшего аортального клапана сердца. Пациентам с тяжелым аортальным стенозом провели операцию внутрисосудистым способом, без открытия грудной клетки, что заметно сократило кровопотерю и сроки реабилитации после хирургического вмешательства. На манипуляции ушло около пяти часов. Современный имплантат аортального клапана имеет саморасширяющийся нитиноловый (сплав никеля и титана) каркас. Его диаметр в сложенном состоянии — до пяти миллиметров. С помощью катетера протез вводят через бедренную артерию пациента и транспортируют по аорте к сердцу. Как только клапан занял необходимую позицию, он выводится из катетера. Затем имплантат самостоятельно расширяется до диаметра 23—27 мм, тем самым закрепляясь на месте «старого» аортального клапана.

Серию имплантаций аортальных клапанов нового поколения эндоваскулярным способом провела бригада рентген-хирургов НИИ — ККБ №1 с наибольшим опытом использования технологии транскатетерного протезирования аортального клапана в крае. На операциях в качестве консультанта присутствовал один из ведущих мировых специалистов по транскатетерному протезированию аортального клапана — профессор Ян Ковач из Великобритании.