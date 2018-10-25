Развитие экологического туризма и защита природы неразрывны. Об этом заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов в рамках международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России» в Сочи. Участие в статусном мероприятии на курорте «Роза Хутор» приняло более трехсот авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества, политических лидеров. Основными темами для дискуссий стали задачи и вызовы, стоящие на пути устойчивого развития экологического туризма в России.

— В мире экологический туризм развивается быстрыми темпами. Сегодня он занимает десять процентов от всех поездок, а их за прошедший год было совершено более одного миллиарда трехсот миллионов. В нашей стране показатели по экологическому туризму с 2014 года подросли на 78 процентов. Но мы видим перспективу. Россия — самая большая страна: 13 процентов территории занимают национальные парки, заповедники, а всего их более двенадцати тысяч. Основная задача — создание условий для развития экологического туризма. Многие полагают, что имеется противоречие между развитием туризма и защитой природы. Мы считаем, что его не существует. Нам представляется очень важным развитие именно цивилизованного организованного туризма. Как показывает мировой опыт, это приводит к снижению антропогенного воздействия на природу, ведет за собой образование, обучение людей бережному отношению, а значит, и защите природы,— отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Отсутствие организованного туризма зачастую вредит природным богатствам. Яркий пример — озеро Байкал. За последний год его посетило более двух миллионов «диких» путешественников. Появилось огромное количество свалок, отсутствие нормальных автомобильных стоянок заставило приезжих парковаться прямо на прибрежной полосе. Подобного быть не должно. Одна из важных задач в деле развития экологического туризма — создание необходимой инфраструктуры.

— Сочи — хороший пример развития экологического туризма. Еще недавно здесь, на курорте «Роза Хутор», ничего не было — это было труднодоступное для сочинцев и туристов ущелье. В связи с проведением Олимпиады был создан высококачественный курорт мирового уровня. Его особенностью является то, что люди приезжают сюда не только зимой — покататься на лыжах, но комплекс практически на сто процентов заполнен и летом. Это хороший пример того, как нужно не только развивать туризм, но и бережно относиться к природе, создавать высококачественную инфраструктуру и организовывать туристские потоки,— подчеркнул Олег Сафонов.

— Наша страна является уникальной с точки зрения экологического туризма. Столько памятников природы, которые есть в России, нет нигде в мире. Есть одно но! Например, остров Монерон на Сахалине. Добраться до Сахалина уже проблема, а потом — вертолет, катер. Важно развивать и транспортную логистику, и инфраструктуру, чтобы туристы могли бы где-то остановиться, переночевать. Конечно, всё, что сопутствует туризму, вещи затратные, но мы знаем государства, которые только за счет путешественников пополняют свой бюджет. Конечно, для России полностью обеспечивать туризмом бюджет невозможно, но его можно из затратной части перевести в прибыльную,— заявил президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов.

Сегодня мировой туризм показывает высокий рост — на 6,7 процента в год, притом что мировая экономика растет лишь на полтора процента. Доля туризма в ВВП России возросла с 1,5 процента до 3,47. Однако за рубежом этот показатель составляет 10 процентов.

— Экологический туризм дает десять долларов на один вложенный государством для создания инфраструктуры. Если вы убьете волка, то в лучшем случае сможете продать его шкуру, а вот если сфотографируете, покажете туристам и пригласите их в национальный парк, в тот же Йеллоустоун, то ваш заработок будет гораздо больше. За последний год национальные парки США посетило 311 миллионов гостей, они принесли 36 миллиардов долларов,— рассказал ведущий исследователь National Geographic Энрик Сала.

Популярность экологического туризма в России тоже растет. В 2017 году в национальных парках и заповедниках страны побывало одиннадцать миллионов туристов. Не менее 328 миллионов рублей доходов получено Кавказским заповедником от реализации услуг, связанных с посещением экскурсионных и туристских маршрутов и объектов за последние восемь лет. Одной из основных проблем в развитии экологического туризма эксперты видят закрытость природных территорий и недостатки в законодательстве.

— Я предложил обсудить существующую трактовку особо охраняемых природных территорий в России, которые на сегодняшний день преимущественно закрыты и недоступны. ООПТ создаются, оберегаются и действуют во благо людей, именно поэтому они должны быть, на мой взгляд, доступны для ответственного посещения. Наряду с сохранением биоразнообразия национальные парки и заповедники России могут обеспечить воспитание населения в традициях активного и полезного для здоровья времяпрепровождения в дикой природе, основанного на уважительном и бережном отношении к ней. Пора всерьез задуматься о том, чтобы рекреационные ресурсы экосистем внутри ООПТ стали доступны для граждан России. Как показывает мировой опыт, это оптимальная стратегия для популяризации и поддержания заповедных территорий как общенациональных ценностей,— прокомментировал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Помимо проблем нормативно-правового регулирования в деле развития экологического туризма эксперты называют отсутствие транспортной и гостиничной инфраструктуры, сформированного туристского продукта и недостаточно активное продвижение.

— Опыт проведения спортивных мегасобытий в нашей стране показал, что подобные задачи могут быть решены только за счет консолидации ресурсов. Развитие туризма невозможно без плотного взаимодействия государства с бизнесом. Успех может дать только сочетание трех факторов: создания высококачественной инфраструктуры, повышения качества сервиса и активного продвижения,— считает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Сегодня реализация Федеральной целевой программы по развитию туризма является одной из самых сложных: на один рубль бюджетных средств в ее рамках должно быть привлечено три рубля частных инвестиций. Однако и эффективность от развития туризма очень высока. Благодаря синергетическому эффекту он дает рост 53 отраслям экономики и не только.

— Туризм — это не только основа экономики, это то, что объединяет людей в наше непростое время. Особенно если это экологический туризм, когда можно увидеть природные богатства страны. Благодаря этому мы открываем Россию миру,— отметил посол доброй воли ООН, член Государственной Думы страны Вячеслав Фетисов.

Ирина СИЗОВА