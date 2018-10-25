Меняя мир к лучшему

Сформирован паспорт национального проекта «Экология», и в настоящее время он включает в себя одиннадцать федеральных проектов. Это «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами 1—2 класса опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Нацпроект будет реализован по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие» и «Технологии».

По нацпроекту проведена большая подготовительная работа со всеми заинтересованными государственными органами власти, экспертным и бизнес-сообществом, и большинство замечаний учтено. Финансирование национального проекта «Экология» должно быть обеспечено в соответствии с полномочиями государственных органов и находится под строгим контролем.

В настоящее время в паспорте отражен вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Общее финансирование проекта составит порядка четырех триллионов рублей, из них внебюджетные источники составляют 3,2 триллиона.

Основная доля внебюджетных источников будет привлечена в рамках перехода на наилучшие доступные технологии. Паспорт нацпроекта согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти. Одиннадцать федеральных проектов будет проработано после утверждения паспорта национального проекта «Экология» с учетом заявленных в нем показателей. При этом финансирование существующих федеральных программ останется неизменным.

Управление по схеме

Территориальные схемы управления отходами должны быть скорректированы регионами нашей страны в соответствии с новыми правилами. В документе появятся дополнительные параметры, обязательными становятся общественные слушания. Обозначен и срок внесения изменения и принятия обновленных схем: конец первого квартала 2019 года.

Актуализированные территориальные схемы должны не только включать в себя информацию, позволяющую обеспечить сбор и вывоз отходов, а также предоставлять полную достоверную картину о возможностях и мощностях всех объектов по переработке, захоронению отходов, а также информацию о формировании платы. Территориальные схемы позволят жителям страны в кратчайшие сроки получить реальные сведения по управлению отходами. Они отразят целевые показатели по вывозу, обезвреживанию и утилизации мусора, сроки и методы решения проблемы с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, все регионы при создании стратегических документов обязаны перевести данные территориальных схем в электронную модель. Эта норма обязательна, и установлены единые требования к электронным моделям территориальных схем. Сведения регионов войдут в единую электронную карту системы обращения с отходами в России.

После корректировки документа органы исполнительной власти обязаны разместить его на своем официальном сайте для обсуждения, внесения предложений и замечаний. Что касается общественных обсуждений, то они должны пройти до конца этого года.

Замусорились…

Северо-Западный федеральный округ вошел в тройку самых замусоренных в России. Он на втором месте в рейтинге, и за год в округе было произведено 465 миллионов тонн отходов. А возглавил рейтинг Дальневосточный федеральный округ с 632 миллионами тонн мусора. В Уральском ФО зафиксирован 281 миллион тонн — округ обосновался на третьем «почетном» месте.

Далее следует Центральный федеральный округ (249 млн т), Приволжский (154 млн т), Южный (почти 19 млн т). А вот где меньше всего отходов, так это Северо-Кавказский федеральный округ (3,7 млн т).

По какой же причине чаще всего появляется такое большое количество зла для окружающей среды? От добычи полезных ископаемых, бытового мусора, лома металлов и отработанного угля. За последние семь лет количество ежегодно образующихся отходов в России увеличилось на 66,5 процента: с 3,7 миллиарда тонн до 6,2 миллиарда.

В то же время в Самарской области количество несанкционированных свалок сократилось в три раза в результате мероприятий, проведенных властями региона совместно с Росприроднадзором. В области разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведется учет несанкционированных мест размещения отходов.

По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация характеризуется как стабильная. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Самаре оценивается как низкий. Объемы выбросов от стационарных источников за последние семь лет уменьшились на четырнадцать процентов, и активная работа в этом направлении продолжается.

Оригинальный подход

Экология — вещь серьезная, и к ее сохранению можно подходить в какой-то степени оригинально. Например, в Париже ввели специальные экологические талоны для поездок по городу. Они шести видов в зависимости от экологического класса автомобиля. И в зависимости от цвета талона авто получает право въезжать в ту или иную зону города. Нет талона? Извините. В этом случае по улицам французской столицы получится прокатиться только в ночное время суток.

А в Осло появился свой, норвежский запрет. На улицах этого северного города теперь ограничено передвижение на дизельных автомобилях. Причина почти та же, что и в Париже: экология. Если в столице Норвегии морозно и безветренно, то выхлопы машин висят в воздухе. Словом, пока не распогодится, дизельное авто должно стоять в гараже, тем самым не вредя окружающей среде.

В Пекине уже давно успешно работает схема борьбы со смогом. В периоды усиления загрязнения воздуха автомобилистам, прежде чем садиться за руль, придется посмотреть на календарь и вспомнить последнюю цифру номера своей машины. В четные дни можно пользоваться только автомобилями, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные дни недели выезжать из гаражей могут только обладатели машин с нечетными номерами. Жестко? Зато оригинально, просто и практично.

Плюсы и минусы

Уровень подготовки Саратовской области к переходу с первого января 2019 года на новую систему обращения с отходами производства и потребления достаточно высокий. В области построили несколько мусороперерабатывающих заводов, запланировано создание ряда мусоросортировочных комплексов в муниципальных образованиях. В то же время в прошлом году в области образовалось 6,75 миллиона тонн отходов. Общий объем утилизированных и обезвреженных отходов составил 1,7 миллиона тонн, что составляет 25,4 процента от общего объема образованных отходов.

В регионе существует ряд проблем, связанных с размещением отходов, в том числе свалки вдоль придорожных полос. Есть и проблемы, связанные со сбросом в водоемы загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод. В прошлом году объем сброса сточных вод в водные объекты от предприятий составил 204,4 миллиона кубических метров. Из них загрязненные — 9,7 миллиона. Да и уровень загрязнения воздуха в Саратове оценивается как повышенный.

Наступят на хвост

В рамках национального проекта «Экология» в Карачаево-Черкесии планируется строительство четырех мусоросортировочных комплексов. Общая стоимость реализуемых объектов — 310 миллионов рублей. На сегодняшний день на территории республики имеется объект накопленного экологического вреда: хвостохранилище первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского месторождения медно-колчеданных руд. Напомним, что хвостохранилище — это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых, которые именуют хвостами.

По данному объекту существует необходимая проектно-сметная документация, заключение государственной экологической экспертизы, а также заключение о проверке достоверности сметной стоимости проекта. Рекультивация хвостохранилища может пройти в 2019 году в рамках федерального проекта, стоимость реализации мероприятия в соответствии с проектной документацией — 710 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета составят порядка 675 миллионов рублей.

Себе дороже

За чистоту окружающей среды борются во многих странах. Вот и в солнечной Грузии очередным шагом властей в этом направлении стал полный запрет на производство, импорт и продажу обычных пластиковых пакетов, который вступил в силу с первого октября этого года. Но есть один момент: речь идет о запрете пакетов толщиной менее 15 микрон. Окончательный же запрет на любой пластик в Грузии вступит в силу с апреля 2019 года, когда в стране можно будет использовать только биодеградируемые пакеты.

Нарушителей установленных законов ждет наказание. При поимке в первый раз их оштрафуют на 500 лари, что в перерасчете составляет около 200 долларов, повторное нарушение вдвое увеличит денежное наказание — и сумма составит уже тысячу лари (почти 400 долларов).

Живи, лес!

В Сочи, в Имеретинском школьном лесничестве, в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» состоялись различные мероприятия экологической направленности: конкурсы, беседы, выставки и т. д. Специалисты Горячеключевского лесничества провели экскурсию по лесу для учащихся школы №14, практическое занятие по лесоводству, обучили ребят правилам ориентирования в лесу. В самом учебном заведении прошла выставка детских поделок из природных материалов: найденных в лесу кореньев, веток, листьев, желудей.

Кульминацией серии природоохранных мероприятий стала очистка территории леса от бытового и природного мусора. В подобной акции школьники участвовали уже не первый раз, работали дружно и ответственно. В итоге ребята собрали 35 больших мешков мусора, которые затем были вывезены на свалку.

Акция «Живи, лес!» прошла и в Алтайском крае. Жители и гости региона очищали лесной фонд от захламленности, высаживали саженцы деревьев. А сотрудники лесничеств Волгоградской области совместно со школьниками и добровольцами очистили зеленые зоны и прилегающие к ним территории от бытовых отходов и сухостоя на площади около ста гектаров. Самый масштабный субботник состоялся на территории Иловлинского лесничества. Девять участков, а это семьдесят гектаров, теперь выглядят чистыми и ухоженными.

Михаил МУСАЕВ