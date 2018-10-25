Двадцать пятого октября в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открывается выставочный проект «Куклы и праздники Японии», посвященный культуре Страны восходящего солнца.

Среди экспонатов выставки несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей, фарфоровые куклы, народные игрушки, куклы-обереги, куклы — украшения жилища и используемые на детских фестивалях.

Выставка дополнена образцами японской одежды: кимоно — свадебное и повседневное, праздничные детские наряды, пояс оби длиной несколько метров, обувь гэта и дзори.

Организатор выставки — Посольство Японии в России, куратор — известный российский просветитель, кавалер высшей награды Японии — ордена Восходящего солнца Марина Рудольфовна Голомидова.

Передвижная выставка японских кукол была организована Посольством Японии в РФ в начале девяностых годов. С тех пор она побывала во многих городах России, повсеместно вызывая большой интерес.

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям, а также всем, кто интересуется Японией и культурой Востока.

В художественном музее она будет работать по 15 ноября 2018 года.