Сдай бутылки – помоги природе!

В Сочи собирают бутылки. Забытая советская традиция превратилась в важную экологическую инициативу. Ее реализовали в гостиничном комплексе «Юниверсити Плаза» - отелях Pullman Sochi Centre и Mercure Sochi Centre.

- Стеклянные бутылки практически не разлагаются в природе, их можно только переработать. Поэтому, мы организовали сбор стеклотары в отелях, ресторанах и столовых, которые работают в гостиничном комплексе, - сообщила эколог компании «Юниверсити Плаза» Лилия Андреева.

Для сбора стеклянных бутылок была закуплена специальная одноразовая тара – огромные мешки «биг-бэги», каждый из которых рассчитан на 350-500 килограмм. Собранное стекло передается на перерабатывающие предприятия Краснодарского края.

- За год реализации проекта мы собрали более 10 тонн стеклянных бутылок. Это позволяет не только внести вклад в дело заботы о природе, но и сократить объемы вывозимого мусора, - отметила Лилия Андреева.

Сбор стеклянных бутылок – не единственная «зеленая» инициатива, реализованная в гостиничном комплексе. Здесь также налажен раздельный сбор картона, батареек, пластика, металла, фритюрных масел. Все это идет на переработку, а деревянные ящики и поддоны передаются на нужды приюта для собак «Бим».

Ирина СИЗОВА