Следственным управлением в Сочи возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали должностные лица городской администрации, пристав-исполнитель и директор МУП «Водоканал»

Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, чиновник при отсутствии достаточных правовых оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращению подачи электроэнергии, а ПАО «Кубаньэнерго» - угрозы повреждения эксплуатируемых им объектов.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита. Как полагает следствие, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов. По данным следствия, в сентябре 2016 года мужчина не проверил соответствие требованиям технических и градостроительных регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, принадлежащего ООО «Ливадия», и согласовал мировое соглашение с организацией. При этом объект не был окончен строительством и не оборудован системой противопожарной защиты.

Судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по краю, проявив бездействие, не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома в рамках исполнительного производства. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Директор МУП города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски.

Заместитель главы администрации Сочи, судебный пристав-исполнитель и директор МУП «Водоканал» задержаны, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела возбуждены как на основании материалов следствия, так и материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю и органами прокуратуры.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю