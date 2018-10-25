Последствия стихии ликвидируются

На Черноморском побережье Кавказа начались восстановительные работы по устранению последствий разрушительных наводнений 24-25 октября. Эти наводнения были вызваны обильными ливнями. Наиболее сложная ситуация сложилась в долинах рек Туапсе, Макопсе, Сочи, Хоста и Херота. Прервано движение поездов в районе Туапсе, остановлено 25 пассажирских составов, около 12 тысяч человек застряли на железнодорожных станциях. Автомобильное движение прервано на трассах «Майкоп-Туапсе» в районе села Цыпка и на трассе «Джубга – Сочи» в районе поселка Макопсе. В результате наводнения два человека погибли, около девяти тысяч человек лишились электричества. К середине дня 25 октября ливни начали стихать, и сразу же бойцы МЧС, железнодорожники, рабочие управления автомобильных дорог «Черноморье», коммунальных служб Сочи и Туапсе приступили к аварийно-восстановительным работам.

Компания «Кубаньэнерго» направила на восстановление порывов электролиний 30 бригад в составе 110 человек и 37 единиц техники. Кроме того, на Черноморское побережье дополнительно направлены 39 бригад энергетиков и 59 единиц специальной техники из степных районов Краснодарского края. Энергетики восстанавливают линии передач по резервным схемам, не допуская длительного перерыва в электроснабжении.

В Сочи прошло заседание чрезвычайного штаба. Сообщено, что в поселке Хоста уже ликвидированы завалы, возникшие из-за поваленных деревьев. Удалось ликвидировать последствия затопления поликлиники на улице 50 лет СССР. В Адлере был подтоплен участок федеральной трассы возле микрорайона Голубые Дали, здесь движение автомобилей уже восстановлено. Ведутся работы по расчистке сельских дорог, на которых произошли сходы селей и камнепады.

Ирина СИЗОВА