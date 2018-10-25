Кубанцы пожаловались на коллекторов 368 раз

За 9 месяцев этого года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю поступило 368 обращений граждан на действия представителей кредиторов. Это более чем в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (238 обращений).

Работниками Управления была проведена работа по выявлению нарушений положений Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Так 169 жалоб граждан касались деятельности микрофинансовых организаций; 89 обращений - в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр; 45 жалоб - на банки и 24 обращения - в отношении иных организаций.

Рассмотрение всех обращений граждан проводится работниками УФССП России по Краснодарскому краю объективно, всесторонне и своевременно, в строгом соответствии с положениями Федерального Закона от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».