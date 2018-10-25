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Компания «Газпром газораспределение Краснодар» оперативно восстановила газоснабжение в городе Туапсе

Четверг, 25 октября 2018 14:56
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Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» оперативно восстановили газоснабжение потребителей в городе Туапсе, прерванное в результате смытия четырех опор газопровода среднего давления.

Причиной технологического нарушения газопровода стал резкий подъем уровня воды в реке Паук, вызванный сильными ливнями.

Сразу же после возникновения нештатной ситуации, аварийные бригады «Газпром газораспределение Краснодар» незамедлительно приступили к восстановительным работам. Для устранения угрозы чрезвычайного происшествия газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть задвижку на газопроводе к котельной «Центральная» в городе Туапсе. В зону отключения попал 691 абонент.

Несмотря на сложное технологическое нарушение, газовикам удалось провести работы по ремонту газопровода в предельно сжатые сроки. В настоящее время газоснабжение всех потребителей осуществляется в полном объеме.

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