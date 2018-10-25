Страховщики разъяснили порядок выплат по пострадавшим от стихии автомобилям

Владельцы автомобилей, поврежденных в результате ливней или иных неблагоприятных погодных условий, смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«В настоящее время уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет порядка 10%. При этом в подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков», - пояснил он. Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб (например, под упавшим на автомобиль деревом), и по возможности оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

Как сообщает МЧС России, 24 октября 2018 года в результате прохождения комплекса неблагоприятных природных явлений на территории Краснодарского края в 3-х муниципальных образованиях (Туапсинский и Апшеронский районы, город курорт Сочи) произошло нарушение жизнеобеспечения населения, в 27-и населенных пунктах.