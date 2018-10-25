Частичная декриминализация статьи 282 УК – шаг навстречу людям с активной гражданской позицией

Такое мнение в интервью изданию «Аргументы Недели» высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.



– Практика применения 282 статьи Верховным Судом признана неудовлетворительной. Проблема в том, что эта норма стала использоваться правоохранительными органами для улучшения статистики. Пленум Верховного Суда внёс изменения в действующее постановление о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности, которые призваны изменить правоприменение по делам за так называемые «лайки» и «репосты» в Интернете. В этой части законопроект президента по частичной декриминализации 282 статьи УК РФ актуален и направлен на решение давно назревшей проблемы, – рассказал Алексей Александров.



В год 25-летия российской Конституции все чаще звучат голоса о необходимости внесения в нее изменений. При этом нередко в пример приводят основной закон США, который якобы неизменным действует уже почти 250 лет. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству уверен в поверхностности взгляда на «незыблемость» основного документа Соединенных Штатов.



– Предположение о стабильности Конституции США несколько надуманно, так как многие конституционные положения содержатся не в тексте самой Конституции США, а в прецедентных решениях Верховного суда США, позиция которого по многим вопросам менялась многократно. Можно, например, вспомнить позиции Верховного суда США по вопросам политики сегрегации, избирательным цензам, дискреционным полномочиям прокуратуры.



– Более того, само право Верховного суда США осуществлять конституционный контроль появилось в результате рассмотрения конкретного дела только 1803 году, и не было, в отличие от Конституции России, изначально закреплено в основном законе США, – говорит Алексей Александров.



В то же время известный юрист убежден, что вносить какие-либо изменения в Конституцию сейчас несвоевременно, поскольку в большинстве случаев проблемные вопросы удается снимать в рамках осуществления конституционного правосудия без внесения изменений в текст Основного закона.