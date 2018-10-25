Свет Сочи и Туапсе

На Черноморском побережье Кавказа к 18 часам 25 октября удалось восстановить энергоснабжение ряда крупных населенных пунктов в Адлерском, Лазаревском, Хостинском и Туапсинском районах Краснодарского края. Свет появился в домах жителей аулов Ахинтам, Калеж, Наджиго, поселков Агой, Гойтх, Головинка, Волковка, Вишневка, Лоо и Хоста. Полностью восстановлено энергоснабжение городских кварталов Сочи и Туапсе.

Как уже сообщалось, в результате обильных ливней и наводнений, произошедших на Черноморском побережье Кавказа 24 и 24 октября, без света осталось около 30 тысяч человек. Специалисты компании «Кубаньэнерго» оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Всего в таких работах было занято 80 бригад энергетиков общей численностью в 320 специалистов, на вооружении у них находилось более 120 единиц техники. Руководил проведением работ оперативный штаб, в котором трудились специалисты группы компаний «Россети» и компании «Кубаньэнерго».

- В окрестностях Хосты во время наводнения было подтоплено несколько крупных строений, при этом пострадали и энергетические объекты. Нашим специалистам пришлось работать в тяжелых условиях, когда еще продолжался мощный ливень и сильные порывы ветра. Однако со всеми задачами справиться удалось, к вечеру мы дали свет во все дома поселка Хоста, - рассказал начальник оперативно-диспетчерской группы Хостинского РЭС компании «Кубаньэнерго» Николай Поднебесов.

В течение ближайшей ночи аварийно-восстановительные работы на пострадавших энергетических объектах Черноморского побережья Краснодарского края будут продолжаться.

Ирина СИЗОВА