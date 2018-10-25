«Краснодар Водоканал» ведет промывку засорившегося коллектора на Кожевенной

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает промывку коллектора диаметром 1100 мм протяженностью 1600 метров на улице Кожевенная. Необходимость проведения данных мероприятий связана с игнорированием некоторыми жителями города правил пользования системой водоотведения.

Нарушение самотечности коллектора, обеспечивающего водоотведение центральной части города Краснодара - следствие попадания в него бытового мусора. Любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. За 10 месяцев 2018 года специалистами «Краснодар Водоканала» было устранено свыше 3 тысяч засоров на сетях и в большинстве случаев их причина – сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

«В настоящее время специалисты провели очистку 1200 метров сетей, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Полной очистке подлежит также 23 смотровых колодца. В целях удобств абонентов работы ведутся в ночное время без отключения услуг водоотведения. На месте работает вся необходимая спецтехника: каналопромывочная машина, илосос, эксквататор, аварийный автомобиль».

Работы осложнены прохождением коллектора под Тургеневским мостом. В связи этим транспортное движение по ул. Буденного от ул. Братьев Игнатовых до ул. Тургенева в ночное время суток ограничено по одной полосе. Кроме того, оперативному проведению работ создает помехи глубина залегания трубопровода, доходящая до 7 метров.

«Краснодар Водоканал» призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани. В канализацию запрещается сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, химические вещества, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые и пластиковые изделия, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически не разлагаемые предметы и вещества.