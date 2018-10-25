Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Геленджике

Во вторник, 30 октября 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Геленджике по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по гор. Геленджик (гор.Геленджик, мкр. Парус, 6а).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по гор. Геленджик по телефону: 8 (861-41) 5-05-64.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.