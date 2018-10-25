Эксперты ОНФ на Кубани присоединились к Всероссийской акции «Дорога в школу»

Активисты Народного Фронта совместно с сотрудниками ГИБДД до начала осенних каникул школьников провели Всероссийскую акцию ОНФ «Дорога в школу» в начальных классах 33 гимназии города Краснодара.

Акция направлена на повышение уровня безопасности прилегающих к образовательным учреждениям территорий, а главное, на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«33 гимназия попала в рейтинг самых опасных участков дорог по данным мониторинга ОНФ за период 2015-2018 гг. Сегодня мы начали акцию именно с этого учебного заведения и были приятно удивлены положительным результатом. Безопасность улично-дорожной сети и пешеходных переходов находится в удовлетворительном состоянии» - прокомментировал эксперт ОНФ Сергей Костылев.

В результате проверки дорожное покрытие, освещение, наличия предупредительных знаков и разметок, тротуаров и других средств безопасности движения пешеходов по дороге в школу нарушений не выявило. Однако, на перекрестке улиц Лузана и 1-ой Линии Нефтяников снят дорожный ограничитель (секция забора), который позволяет беспрепятственно переходить дорогу вне пешеходного перехода минуя светофор, что может повлиять на возникновение опасной ситуации для всех участников дорожного движения.

После мониторинга дорожной сети эксперты ОНФ направились в начальную школу 33 гимназии, где совместно с представителем ГИБДД провели внеклассное занятие по правилам соблюдения безопасности дорожного движения с использованием видеоматериала, а также мастер класс по изготовлению световозвращающих фликеров.

В ходе урока, ребята показывали светоотражающие элементы на своих портфелях, мастерили фликеры для себя и своих родителей и активно отвечали на вопросы представителей Общероссийского народного фронта и ГИБДД.

«Мероприятия, которые провели эксперты ОНФ необходимы для любого учебного заведения не только Краснодара, но и всего края. Они помогут наладить быстрое взаимодействие между надзорными органами власти и администрацией учебных заведений, но и самое главное, значительно снизят ДТП с участием детей» - прокомментировала социальный педагог Гимназии №33 города Краснодара Людмила Никитина.

Сотрудник ГИБДД показал детям видеоролик по соблюдению пешеходами и водителями правил дорожного движения. «В век технологий очень важно обращать внимание на недопустимость использования наушников и мобильных телефонов при прохождении проезжей части, обязательно пристёгиваться в автомобиле, внимательно и осторожно вести себя на улице, пользоваться светоотражающими элементами в темное время суток, соблюдение этих правил поможет избежать непредвиденных ситуаций и сократить несчастные случаи не только среди детей, но и взрослых»

- подытожил инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару лейтенант полиции Владимир Петраков.

Активисты ОНФ продолжат мониторинг безопасности дорог рядом с учебными заведениями в рамках Всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» по всей территории Кубани, а также возьмут на контроль ситуацию с дорожным ограничителем за перекрестком улиц Лузана и 1-ой Линией Нефтяников и выйдут с предложением к сотрудникам департамента транспорта и дорожного хозяйства города Краснодар установить искусственную неровность перед светофором по выше указанным адресам.