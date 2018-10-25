Краснодарская «Молодёжка ОНФ» провела социально-патриотическую акцию «Герои среди нас»

24 октября в рамках всероссийской акции «Герои среди нас» команда «Молодежки ОНФ» совместно с представителями Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" в Краснодарском крае и Общественной организации ветеранов, пенсионеров, пограничников г. Краснодара высадили 15 кленов.

Уже не первый год молодёжь народного фронта высаживает деревья в парке 30-летия Победы во славу Героев России. Ребята с огромным трепетом относятся к каждому высаженному растению и в течении года ухаживают и контролируют аллею.

В ходе акции представители старшего поколения делились опытом, рассказывали о своих достижениях и конечно не забыли почтить память предков.

«Очень важно оставить свой след в жизни не только своей семьи, но и страны! Мы пытаемся как можно больше времени проводить с молодым поколением, поддерживать различные акции и делиться опытом» - рассказал координатор движения «Волонтёры Победы» по Краснодарскому краю Сергей Степанченко.

Акция нацелена на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также поддержание моральных ценностей не только в молодежной среде, но и каждого гражданина России.

«Мы поддерживаем инициативу, и считаем, что содействие улучшению качества окружающей среды и нашего с вами окружения является хорошим свидетельством памяти о героях нашей страны", - поделился Егор Юрьев, координатор "Молодёжки ОНФ" в Краснодарском крае.