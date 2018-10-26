Заповедники как залог экологической безопасности страны

Леса России занимают 45,4 процента территории страны. В Краснодарском крае общая площадь лесов составляет свыше 1,8 млн га. Леса участвуют в формировании климата, очищают воздух, предотвращают разрушение почв, в них обитают многие представители животного мира. Сохранить всё это как залог экологической безопасности страны помогают заповедники.

Берегут и охраняют

Кавказский заповедник — это самая большая по площади, старейшая и особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового заповедника, учрежденного еще в мае 1924 года. В следующем году здесь будут отмечать 95-летие. В феврале 1979 года решением ЮНЕСКО Кавказскому заповеднику был присвоен статус биосферного.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова расположен на территории Краснодарского края, республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, в западной части Главного хребта Большого Кавказа. Это самый крупный горно-лесной заповедник Европы. Общая площадь заповедника — более 280 тыс. га, из них в Краснодарском крае — 177,3 тыс. га.

Природу надо охранять, и этим занимаются 75 сотрудников отдела охраны. Борьба с браконьерами, прочистка и обустройство охранных троп от завалов, сооружение и ремонт мостов и кладок, строительство лесных домиков и балаганов, обеспечение необходимых условий для эколого-познавательного туризма, предупреждение пожаров — ежедневный нелегкий труд работников леса. Кроме того, в заповеднике ведется большая научная работа.

— Площадь нашего заповедника — более 280 тысяч гектаров, большая часть территории — 169 тысяч гектаров — занята лесом,— говорит директор заповедника, заслуженный эколог России Сергей Шевелев. — До 1999 года сотрудники заповедника, проживающие на кордонах круглый год, назывались лесниками. В суровых горных условиях их работа еще и опасна, но сотрудники отдела охраны заповедника хорошо знают свое дело.

Туристические маршруты заповедника

Кавказский заповедник — рай для любителей пешего туризма. Здесь дух захватывают горные реки, стремительно мчащиеся между гранитных утесов, завораживают своей красотой голубые озера, покрытые льдом даже в самые жаркие дни лета. Можно увидеть изрезанные трещинами ледники и мощные водопады в сезон таяния снегов, альпийские пастбища. Чистый воздух с терпким запахом смолы и хвои в вековых пихтовых лесах хочется пить как целебный коктейль. Побывавшим здесь еще долго будут сниться стрельчатые силуэты елей и пихт на фоне снеговых вершин.

— Развитие познавательного туризма на заповедных территориях — это очень важная составляющая природоохранной работы. Она вбирает в себя целый комплекс задач. Назову лишь две наиболее очевидные. Во-первых, это экологическое просвещение населения, ведь, чтобы понять и полюбить красоту нетронутой природы, ее необходимо увидеть и познать. Во-вторых, это возможность заработать внебюджетные средства, которые можно потратить и на дальнейшее развитие инфраструктуры заповедника, оснащение подразделений заповедника автомобильными средствами, современным техническим оборудованием и инвентарем, и на увеличение фонда оплаты труда сотрудников,— отмечает директор Кавказского заповедника Сергей Георгиевич Шевелев.

На сегодняшний день на территории Кавказского заповедника действует пятнадцать туристических маршрутов, функционирует четыре визит-центра, музей природы и музей туризма, два вольерных комплекса, два веревочных парка.

Туристический сезон 2018 года подходит к концу. Пока позволяют погодные условия, на заповедных тропах еще можно встретить туристов. Но скоро маршруты будут закрыты. В канун Дня туризма в заповеднике были подведены предварительные итоги прошедшего туристического сезона. Он прошел успешно благодаря таким мероприятиям, как обустройство маршрутов к озеру Кардывач и в лагерь Холодный, через горы к Черному морю, Большое и Малое экскурсионные кольца, организация тропы «В глубь веков» в тисо-самшитовой роще. Привлечению туристов способствовала и проводимая отделом туризма рекламная компания.

В заповеднике круглогодично открыты для посещения такие экскурсионные объекты, как вольерный комплекс для содержания диких животных, веревочный парк аттракционов в экоцентре «Лаура» в южном отделе, тисо-самшитовая роща — в Хостинском отделе. В северном отделе заповедника работает музей природы, веревочный парк аттракционов и открытый в этом году вольерный комплекс диких животных на кордоне Гузерипль, а в декабре откроется несколько зимних маршрутов на снегоходной технике и снегоступах в южном и лагонакском отделах.

Для детей школьного возраста 1 сентября на всех объектах заповедника вход был свободный. На территории экоцентра «Лаура» для ребят и их родителей был организован «заповедный» день знаний. Дети в игровой форме знакомились со следами животных, обитающих на Кавказе, разгадывали карточки с интересными фактами из животного мира. Гости узнали о том, что, например, леопард за сутки может пройти более ста километров. Дети дошкольного возраста могли перевоплотиться в любимого зверя, сделав маску под руководством сотрудников заповедника, или раскрасить значок в форме леопарда, которые затем дарили ребятам на память. Пока дети были заняты, родители изучали карту туристических маршрутов заповедника, бывалые туристы рассказывали истории и демонстрировали фото из походов. Гости праздника с удовольствием отправляли открытки-приветы своим родным и близким из других городов по «заповедной почте», знакомились с выставкой работ участников конкурса «Горная флора». По традиции ко времени кормления животных в вольерном комплексе в 16:30 все отправились туда на экскурсию «Кто что ест». Гости комплекса в сопровождении экскурсовода наблюдали за кормлением животных, изучали их рацион, узнали, какие продукты полезные, а какие опасны для питомцев. Всего в празднике знаний приняло участие более 150 школьников. Так что число посетителей заповедника продолжает увеличиваться. Окончательные итоги работники заповедника подведут в конце года.

Раз олень, два олень — посчитают всех

В сферу деятельности сотрудников заповедника входят и задачи учета численности обитающих на территории животных. Так с 25 сентября по 6 октября на территории Кавказского заповедника проходил учет оленей. В связи с учетом на территории была усилена охрана и были введены ограничения на ряде маршрутов, а некоторые даже были полностью закрыты.

Кавказский подвид благородного оленя распространен по всей территории заповедника, по данным учета 2017 года, у нас обитает более 1700 особей. По размеру и весу кавказский олень — самый крупный из европейских оленей, вес взрослого самца может превышать 300 кг. Подсчет оленей традиционно проходит в период гона — в конце сентября — начале октября, олени самцы в это время активны и издают протяжный громкий хрипловатый звук, ревут. Таким образом самцы заявляют права на территорию и привлекают самок. Рев оленя может быть слышен на расстоянии нескольких километров. Создано девятнадцать групп учета, они считают оленей визуально и также по голосам. Работа по учету ведется регулярно, так, в июле — июне проводился учет зубров.

Встреча с зубрами — дело привычное

Недавно госинспектора северного отдела заповедника, проводя очередной охранный рейд в районе Кишинского кордона, сняли на видео зубров. Кордон Киша расположен на правому берегу одноименной реки, в 13 км выше ее устья. Когда инспектора, двигаясь по старой «княжеской тропе», проложенной еще во времена кубанской охоты, вышли к реке Киша, они увидели зубров. Встреча произошла неожиданно: зубры перебирались через реку, и за прибрежными деревьями их не сразу было видно. Зубры, которых было двенадцать: десять взрослых и двое телят, почувствовали людей издалека, потому что у этих животных отменный слух и очень тонкое обоняние. Как только люди показались на берегу, звери выбежали из реки на противоположной стороне и поспешили скрыться в лесу. Но не все — несколько зубров остановились на хребте и внимательно, изучающе смотрели на нежданных гостей.

— Эти зубры наши, домашние,— говорит старший госинспектор северного отдела Владимир Елисеев. — Они живут здесь, на Кише.

В 1925 году А. П. Гунали — помощник основателя и директора заповедника Х. Г. Шапошникова искал и не нашел в этих местах зубров. Потому что, пока длились споры об организации зубрового заповедника, некогда многочисленные стада уникальных горных зверей были рассеяны и истреблены полностью.

В 1931 году в заповеднике на кордоне Киша была открыта охотоведческая станция, которая занималась инвентаризацией фауны заповедника, изучением биологии диких животных. В 1939 году при Биологическом отделении АН СССР была организована комиссия по охране зубров и восстановлению их популяции. Осуществление этого плана начали с подбора местности в Кавказском заповеднике, где предполагалось организовать зубропарк. Остановили выбор на южном склоне хребта Сосняки, в 7 км от кордона Киша. Здесь, на высоте 1400 метров над уровнем моря, на Сулиминой поляне, и был построен зубропарк со всем необходимым хозяйством. Неподалеку от зубропарка была сооружена и усадьба для зуброводов. Место было выбрано довольно удачно: к востоку и западу от Сулиминой поляны, по склону хребта, в массиве дубовых и буковых лесов, разбросаны другие поляны, богатые разной травой, окаймленные зарослями ольхи, берез, ильма, диких фруктовых деревьев. Для выпаса зубров эти поляны — превосходные места, тем более что зимой здесь, на выгревах, зубры могут держаться на подножном корме.

В 1940 году в Кавказский заповедник из заповедника «Аскания-Нова» была привезена партия зубров в количестве пяти голов. Зверей разместили в зубропарке. Так начался грандиозный эксперимент, увенчавшийся успехом. В горах Кавказского заповедника сегодня обитает воссозданный новый вид — горный зубр, успешно и навсегда освоивший экологическую нишу исчезнувшего более девяноста лет назад по вине человека кавказского зубра — домбая, что в переводе с карачаевского означало «зубр».

Давно уже нет зубропарка: зубры сегодня вольные, дикие звери. Встречи с зубрами в районе Кишинского кордона для госинспекторов северного отдела — дело привычное. Каждый раз, собираясь в обход, они знают, что обязательно увидят «своих» зубров. Под надежной и постоянной охраной зубрам в Кавказском заповеднике живется привольно и спокойно.

В начале осени можно встретить группы молодых и старых зубриц, между ног которых снует уже окрепший молодняк. Зубрята везде следуют за матерью, прячутся за ее мощным телом от взрослых самцов, которые начинают появляться среди зубриц. Осенью начинается период гона, или спаривания. Взрослые, крупные быки — настоящие лесные исполины в это время проявляют активный интерес к самкам, при этом часто выгоняя из стада молодых самцов. Сегодня зубров в Кавказском заповеднике более 1100 особей. Ученые сделали вывод, что популяция зубров на территории заповедника достигла пределов емкости среды. Чтобы дальше численность увеличивалась, зубрам необходимо расселяться за пределы заповедной территории. Есть чем гордиться: возрастающее количество зубров в дикой природе — результат работы сотрудников заповедника.

Отмели горных рек — объект исследований

В течение июля — августа в заповеднике проводились полевые работы по сбору фактического материала в рамках темы научно-исследовательской работы «Классификация, состав, структура и современные изменения травяных фитоценозов заповедника и сопредельных территорий». В этом году основное внимание было уделено описанию растительных группировок песчаных и галечных отмелей рек. Растительность отмелей является важным компонентом природных комплексов горных территорий, однако никогда не являлась предметом специальных исследований в Кавказском заповеднике.

Речные отмели очень подвижны, потому что русло горных рек год от года изменяется, появляются свежие галечные и песчаные наносы, а заросшие в прошлом прирусловые участки могут быть снесены потоком воды, устремившейся по новому руслу. Кроме того, даже в течение одного сезона отмели регулярно подвергаются воздействию паводков, которые оказывают сильное влияние на развитие растений. Отсутствие почвенного покрова делает условия произрастания еще более экстремальными. Далеко не все растения способны расселиться и закрепиться на таком нестабильном и скудном субстрате.

Узко специфичных отмельных растений немного. В составе растительных группировок отмелей могут присутствовать виды, попавшие случайно из прибрежных сообществ, в том числе всходы древесных пород. Нередко на отмелях поселяются растения скальных, осыпных и щебнистых местообитаний. Кроме того, известно, что речные отмели являются одним из основных местообитаний чужеродных растений и нередко рассматриваются в качестве «коридоров», по которым инвазивные растения (от лат. invasio — «нашествие, нападение, набег») расселяются в регионах, в том числе горных. Поэтому одной из задач исследований явилась проверка, насколько глубоко по территории заповедника проникают инвазивные виды по речным отмелям из сопредельных районов.

За прошедший полевой сезон сотрудниками заповедника были обследованы долины рек Малой Лабы, Уруштена, Ходзя, Шахе, Белой. Было выполнено 98 описаний пробных площадок, заложенных в границах галечных и песчаных отмелей, как на территории заповедника, так и ниже по течению рек, на сопредельных территориях. Собранный многочисленный гербарий пополнит научные фонды заповедника. В процессе обследования речных отмелей были выявлены новые местонахождения некоторых иноземных растений на территории заповедника. Впереди работа по уточнению видов растений и анализу полученных данных.

Компьютерный комплекс для мониторинга

Современные инновационные технологии сегодня активно внедряются в научные исследования различных направлений, в том числе и в системе заповедного дела. Уже более двух лет в Кавказском заповеднике ведутся работы по реинтродукции переднеазиатского леопарда — заселению вновь на территорию, где он ранее обитал. Для осуществления этого проекта были разработаны специальные методы, основанные на дистанционном слежении за объектами с использованием спутниковых технологий. Кроме того, в заповеднике создается специализированная сеть фотоловушек, которая уже сегодня позволяет не только осуществлять слежение за восстанавливаемым видом, но и отслеживать динамику популяционных изменений других крупных млекопитающих, фиксировать сезонные аспекты растительности и другое.

В свете современных проектов надо внедрить новые методы и в фенологический мониторинг заповедника. В частности, для оценки климатических параметров при анализе сезонной динамики растительности заповедника было предложено использовать измерительный компьютерный комплекс iBDLR. Это современная техническая разработка, которая позволяет обеспечивать мониторинг различных физических величин и разнообразных технологических параметров с помощью специальных регистраторов, или так называемых логгеров. У логгеров есть два основных достоинства: во-первых, они имеют относительно небольшой размер — не более электронного ключа от замка обычной входной двери. Это существенно облегчает их крепление и установку. Во- вторых, они функционируют автономно и достаточно длительное время, периодически фиксируя необходимую информацию. Это позволяет размещать их в любых условиях и местах, на длительный период, а через определенное время записанную информацию с них можно считывать и анализировать.

Для нужд заповедника в 2016 году была приобретена партия логгеров, которые могут одновременно фиксировать температуру воздуха и его влажность — они называются гигрохроны. В конце мая 2017 года несколько гигрохронов было установлено на биосферной станции «Джуга». А в конце июня того же года другая партия гигрохронов была установлена на фенологическом профиле «Гузерипль — гора Тыбга».

В настоящее время идет обработка первых полученных климатических показателей с гигрохронов биосферной станции «Джуги» и фенологического профиля. Проводиться анализ ошибок в процессе установки гигрохронов и их месторасположения. Осуществляется отработка приемлемых методов дальнейшей установки гигрохронов и их оптимального функционирования.

Посадить на земле дерево

Издавна было заведено, что территорию рядом со своими жилищами люди украшали садами. А на Кавказе плодовые деревья сажали и в лесу, на дикие яблони, груши, алычу и черешню прививали культурные растения. Распространена эта традиция и в заповедных землях. До сих пор в лесах заповедника, на заброшенных сенокосных полянах, можно встретить остатки так называемых черкесских садов. Дикие животные — медведи, кабаны, еноты, олени и даже волки с удовольствием лакомятся лесными фруктами.

В настоящее время плодовые сады растут на всех кордонах заповедника. Весной они украшают территорию усадеб бело-розовым цветением, а осенью приносят экологически чистые и вкусные плоды, которыми пользуются сотрудники заповедника, проживающие на кордонах, и посетители.

Яблоневый сад на кордоне Гузерипль посадили еще в 30-е годы прошлого века как экспериментальный. Сразу решили: сортов должно быть много. Этот сад стал уникальным: в нем растут яблони двадцати сортов. В позапрошлом году на смену старых деревьев здесь посадили 120 молодых яблонь.

Осень, как известно, лучшее время для посадки фруктовых деревьев. Заповеднику в этом часто помогают сотрудники различных организаций и волонтеры. Так, в конце сентября на кордоне Пслух более 45 деревьев посадили участники Всероссийской конференции проектировщиков энергосистем. Саженцы яблонь, груш, черешен и слив они привезли в дар заповеднику. Теперь у каждого из них в Кавказском заповеднике есть «именное» дерево.

Всемирная акция «Мы чистим мир!»

Каждый год в третью пятницу сентября во всех странах проводится акция под названием «Мы чистим мир». Акция длится три дня, с пятницу по воскресенье, в течение которых более чем в 130 странах мира проходят мероприятия, направленные на уборку мусора.

Кампания «Мы чистим мир» началась в 1993 году в Австралии, когда тысячи австралийцев вышли на пляжи, чтобы убрать с них мусор. Проходила эта кампания под руководством некоммерческой организации «Мы чистим Австралию». Вскоре идею акции решили представить на мировом уровне, и не безрезультатно. Теперь же миллионы людей во всём мире ежегодно собираются, чтобы очистить от мусора свои города и леса.

В Майкопе этом году акцию поддержали не только высшие вузы города, но и большинство общеобразовательных школьных учреждений, детские клубы, экологические кружки, природоохранные центры и молодежные движения по всей республике. Каждое учебное заведение подготовило команду-участницу со своим индивидуальным приветствием и девизом. За неделю чистоты были охвачены не только городские места отдыха: парки, скверы, пляжи. После летнего сезона уборка требовалась в места массового отдыха на природе. Внимание было уделено туристическим объектам на маршрутах Кавказского государственного заповедника, природного парка «Большой Тхач». Молодежь провела уборку и на других памятниках природы, расположенных на территории республики.

Волонтерам всегда рады

Когда осень для жителей и гостей Кубани еще теплая пора с комфортными температурами, в горы Кавказского заповедника уже приходит предзимье и на перевалах выпадает первый снег. Пора готовиться к зимним холодам. Туристический приют «Фишт» — широко известное и очень популярное место среди любителей гор. В разгар туристического сезона сотни туристов спускаются с перевалов к этому приюту, где на заветной поляне на берегу горной реки всегда можно укрыться от непогоды. Долгое время гостеприимными смотрителями приюта «Фишт» являются супруги Жигулины — Валентина Алексеевна и Александр Александрович. Неустанно пекутся они о своем втором доме, чтобы он был чистым и опрятным, всегда готовым к приему многочисленных гостей. С окончанием летнего сезона необходимо приступать к консервации приюта: демонтировать костровые навесы, разбирать летние беседки, складывать на хранение на полгода всё имеющееся оборудование. Хорошо, что находятся добровольные помощники, готовые оказать помощь, например волонтеры из Апшеронского лесхоз техникума. Для молодого поколения это возможность прикоснуться к большому и очень важному делу охраны природы.

Элина БОРИСОВА