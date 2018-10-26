Все силы — на восстановление

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Первый замглавы региона отметил, что во всех пострадавших населенных пунктах развернуты штабы, работают аварийные бригады.

— Сто семнадцать человек эвакуировано, в том числе не из подтопленных территорий, а из тех, которые потенциально находятся в зоне подтопления. Эвакуация завершена, расчищаются дороги на территории района,— сказал Андрей Алексеенко.

По словам первого вице-губернатора, работы будут продолжены. В частности, приступят к восстановлению дорожного полотна в районе моста через реку Цыпка, который пострадал от паводка.

По данным МЧС региона, в зоне подтопления оказалось больше 22 тыс. домовладений. В них проживает порядка 72 тыс. человек. Всего на территории Туапсинского района к приему людей готово 38 пунктов временного размещения общей вместимостью 10240 человек. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 327 человек, 85 единиц техники.

В результате поднятия уровня ручья Агой разрушилось дорожное полотно и переходная плита моста. На территории Апшеронского района перекрыто движение на мосту через реку Пшиш. Подтоплены хутор Старый Куринский, станица Куринская, Хадыженск. Движение транспорта восстановлено.

В Сочи из-за поднятия уровня реки Майкопсе на федеральной трассе А147 произошло обрушение 12 метров дорожного полотна перед мостом, на дороге Макопсе — Наджиго наблюдаются завалы проезжей части. На одном из участков смыло около трехсот метров проезжей части.

Кроме того, на автодороге Аше — Лыготх разрушены подходы к мосту. К настоящему моменту вода сошла, последствия ликвидированы силами подрядной организации, произведена очистка от селей и наносов, проезд обеспечен. На дороге Лазаревское — Тхагапш произошел спуск воды с гор, сошли сели. На мосту произошло размытие под переходной плитой моста.

Для кубанцев, оставшихся без питьевой воды, осуществляется подвоз бочек с питьевой водой. По распоряжению губернатора региона подвоз воды организуют по заявкам от жителей пострадавших территорий. Сообщить о дефиците питьевой воды для ее доставки можно по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40.

В ходе заседания оперативного штаба Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим при ЧС.

Глава региона отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе денежная.

— Сформированы мобильные группы по оценке ущерба от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты,— сказал Вениамин Кондратьев.— Стихия пройдет — и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации,— поставил задачу руководитель региона.